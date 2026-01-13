Mattel lanza la primera Barbie con autismo: valores de inclusión y neurodiversidad en la infancia

Mattel ha presentado este lunes la primera Barbie con autismo, una muñeca diseñada para reflejar de forma respetuosa y realista cómo algunas personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) experimentan, procesan y se comunican con el mundo. El lanzamiento supone un nuevo paso de la compañía en su apuesta por la inclusión y la representación en el universo del juguete.

La muñeca ha sido desarrollada durante 18 meses en colaboración con la Autistic Self Advocacy Network (ASAN), una organización sin ánimo de lucro dirigida por y para personas autistas, que ha asesorado a Mattel para garantizar una representación auténtica. Entre sus rasgos más destacados, la Barbie presenta la mirada ligeramente desviada, un detalle que busca reflejar cómo algunas personas con TEA evitan el contacto visual directo.

Además, cuenta con articulaciones en codos y muñecas, lo que permite representar movimientos repetitivos como el aleteo de manos, habituales en algunos miembros de la comunidad autista para regular estímulos sensoriales o expresar emociones. La muñeca incluye también auriculares con cancelación de ruido, una tableta con aplicaciones de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) y un fidget spinner rosa, elementos pensados para visibilizar herramientas de apoyo comunes en la vida diaria de muchas personas con autismo.

En cuanto a la vestimenta, la Barbie luce un vestido holgado de rayas moradas, corte en A y mangas cortas, diseñado para reducir el contacto de la tela con la piel, junto a zapatos planos morados que favorecen la estabilidad y la comodidad.

La compañía se ha asociado además con Noemí Navarro, influencer y fundadora de la plataforma Madretea, madre de un niño con autismo, quien ha participado en un vídeo compartiendo su reacción al ver la muñeca por primera vez. “Me gustaría que esta muñeca se viera como una más, que se integre con naturalidad en los juegos y ayude a entender mejor la neurodiversidad”, señaló Navarro.

Por su parte, Jamie Cygielman, directora global de muñecas de Mattel, afirmó que la empresa está “orgullosa de presentar su primera Barbie autista”, ya que “ayuda a ampliar lo que significa la inclusión en el mundo del juguete y más allá, porque todos los niños merecen verse reflejados en Barbie”.

Esta nueva Barbie se integra en la colección Barbie Fashionistas, que ya cuenta con más de 175 estilos y representa diferentes tonos de piel, tipos de cuerpo, condiciones médicas y discapacidades, como muñecas con síndrome de Down, diabetes tipo 1, ceguera o vitíligo. Con este lanzamiento, Mattel refuerza su compromiso por normalizar la diversidad y fomentar una sociedad más inclusiva desde la infancia.