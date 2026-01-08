La mejor receta frente al TEA es la empatía

Cada vez es más habitual encontrarnos con niños, adolescentes o personas adultas con Transtorno de Espectro Autista. Los diagnósticos han aumentado significativamente en los últimos años, con incrementos reportados de más del 175% en una década y hasta un 317% desde el año 2000, debido a una mejor detección, conciencia y cambios en los criterios diagnósticos, afectando a niños, adolescentes y adultos, y revelando una prevalencia mayor de lo que se pensaba.

Trastorno

El autismo (TEA) es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a la comunicación, la interacción social y el comportamiento, causando diferencias en el cerebro y el sistema nervioso que se manifiestan en dificultades para entender señales sociales, intereses restringidos y patrones repetitivos, además de sensibilidades sensoriales únicas, pero la causa exacta es desconocida y puede ser una combinación de factores genéticos y ambientales, entre otros.

Nadiuska Blanco Villar es psicopedagoga y regenta el gabinete “Educativos” en Carballiño. Para Nadiuska, que trata a diario niños con este trastorno, la evidencia del aumento de casos diagnosticados, contrasta con el desconocimiento que se muestra como sociedad a la hora de enfrentar esta cuestión. La especialista subraya que “el desconocimiento sobre la materia, es algo que se evidencia cuando tienes que empezar a tratar con padres de niños diagnosticados, pero también está patente en las experiencias que estas personas tienen en sus entornos, tanto en el propio seno de las familias, como en sus entornos educativos o en la calle en su día a día”.

Término correcto

Para empezar, indica Nadiuska, “nos encontramos con que muchas veces se define a las personas afectadas como enfermos y es algo que, no siendo correcto, molesta bastante a los entornos de las personas afectadas. Deberíamos decir persona autista o persona con autismo, y enmarcarlo en que todas y cada una de las personas tenemos una diversidad muy variada y las personas con autismo muchas veces presentan dificultades de lenguaje o de conducta, pero tienen altísimas capacidades”.

En ocasiones se habla de neurotípicos, para referirse a las personas sin trastorno, y de neurodivergentes para referirse a personas con síndrome autista, siendo esta terminología una buena fórmula para no usar términos que puedan ser peyorativos u ofensivos para ellos.

Como en la vida en sociedad en general, en el caso de las personas con TEA en particular, lo ideal es no juzgar y aprender a conocer a la persona, acompañarla y tratar de empatizar con ella. Si los neurotípicos tampoco tienen siempre comportamientos comunes y todos entienden que hay quien tiene peor despertar o menos sentido del humor, por ejemplo, también, apunta la psicopedagoga, tienen que aprender a convivir con los comportamientos de los neurodivergentes, aunque a veces resulten molestos, ya que es su forma natural de expresarse.

Según Blanco Villar, “lo más importante tras un diagnóstico temprano, es la capacidad de los padres de asimilarlo, ya que a veces pasan por procesos de negación que les llevan a vivir el proceso de forma traumática, cayendo a veces en depresión y dificultando la evolución positiva de los niños.

Trabajo inicial

Se trabaja inicialmente con los padres porque de la comprensión que ellos tengan, y de cuáles sean sus acciones va a depender en gran medida el desarrollo de los niños. La psicopedagoga hace hincapié en que “muchos de estos niños alcanzarán su vida adulta siendo totalmente independientes, por lo que los padres deben ser positivos y mirar hacia delante con optimismo ya que, con todas las medidas de apoyo a la diversidad de los sistemas educativos, con las becas de apoyo y con la red de servicios públicos y privados, las personas con TEA pueden llegar a desarrollar vidas plenas en todas sus facetas”.