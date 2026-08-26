Meta pagará hasta 17.100 millones de dólares para cerrar las demandas por el impacto de Instagram y Facebook en menores

La compañía propietaria de Facebook e Instagram, Meta, ha acordado pagar hasta 17.100 millones de dólares para poner fin a las demandas presentadas por 29 estados de Estados Unidos, que acusaban a la empresa de diseñar sus plataformas para generar adicción entre los menores y de recopilar ilegalmente datos personales de niños y adolescentes.

El acuerdo judicial, publicado por un tribunal federal de Oakland (California), contempla además que la compañía implemente nuevas medidas de protección para los menores de edad.

Entre ellas se incluye la introducción de límites diarios al tiempo de uso y bloqueos durante la noche para los usuarios menores de 18 años, además del refuerzo de los sistemas destinados a verificar la edad de quienes utilizan sus plataformas.

Un acuerdo tras una semana de juicio

El pacto pone fin a las demandas presentadas por los estados en diferentes tribunales de Estados Unidos y llega apenas una semana después del inicio del juicio contra Meta.

Relacionado Meta es acusada de fomentar la adicción entre los menores

El caso se enmarca en una creciente ofensiva judicial contra las grandes compañías tecnológicas por los posibles efectos de las redes sociales sobre la salud y el bienestar de los menores. Otras plataformas como Snapchat, Alphabet, YouTube y TikTok también afrontan demandas relacionadas con el impacto de sus servicios entre los jóvenes.

Meta acumula varios reveses judiciales

El acuerdo se produce después de varios fallos desfavorables para Meta durante este año.

En marzo, un jurado condenó a la compañía a pagar 375 millones de dólares al considerar que había engañado a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas.

Posteriormente, el 6 de agosto, un juez determinó que Meta había creado un peligro público y le impuso otros 567 millones de dólares, además de exigirle la aplicación de medidas adicionales de protección para menores.

A estas resoluciones se suma el primer juicio derivado de demandas individuales contra Meta y Google. En ese procedimiento, un jurado de Los Ángeles declaró responsables a ambas compañías de la depresión y ansiedad sufridas por la demandante y estableció una indemnización conjunta de 6 millones de dólares.