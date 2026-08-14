Más de mil personas atendidas en las primeras 48 horas tras el eclipse, la mayoría por dolencias oculares

Varias personas durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Soria, Castilla y León

Más de un millar de personas han sido atendidas entre las distintas comunidades autónomas, la mayoría por dolencias oculares, en las primeras 48 horas tras el eclipse total de Sol que sumió este miércoles a más de la mitad de España en una profunda e histórica oscuridad.

Según los datos recopilados por Europa Press, a falta del balance de Canarias, buena parte de las consultas vino motivada por molestias en los ojos tras mirar el eclipse, en general leves, aunque también hubo mareos o golpes de calor.

340 en Madrid

En concreto, los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid han realizado un total de 340 atenciones médicas relacionadas con el eclipse hasta las 9 horas de este viernes, según fuentes de la Consejería de Sanidad. Las principales causas han sido mareos, molestias y problemas oculares, así como consultas de ciudadanos para resolver dudas sobre los posibles efectos del fenómeno astronómico.

Cataluña ha atendido a 153 personas desde las 7.00 horas del miércoles y las 7.30 horas de este viernes (72 de ellas relacionadas con afecciones oftalmológicas); seguida de la Comunidad Valenciana, que ha dejado 147 atenciones oftalmológicas.

En su caso, Osakidetza ha atendido a 129 personas en todo Euskadi por dolencias oculares con sintomatología leve (22 en atención primaria y 36 en hospitalaria). La jefa de Sección de Urgencias en el Hospital Universitario Donostia, Oihana Ormazabal, ha señalado que ha sido "patología leve y no hay ninguna lesión grave que se le pueda atribuir al eclipse".

Los hospitales andaluces han recibido hasta el mediodía de este jueves un total de 44 consultas en urgencias oftalmológicas, si bien ningún caso ha requerido ingreso hospitalario. En Murcia han sido 32 las personas que han acudido al médico por problemas oftalmológicos, todas de carácter leve. Por su parte, el dispositivo especial del 061 Aragón ha atendido una treintena de asistencias o consultas telefónicas, la mayoría por contusiones y pequeñas curas.

No se descartan más consultas

Unas 20 personas han sido atendidas en atención primaria o en hospitales de Baleares por lesiones oculares, además de 14 consultas telefónicas gestionadas por el 112. El director de Asistencia Sanitaria del IBSalut, Hermann Ribera, ha explicado que no descartan más atenciones, puesto que las lesiones se empiezan a desarrollar a partir de las 24 a 48 horas.

Otras 20 personas en La Rioja han acudido al Hospital San Pedro por molestias oculares (cuatro con lesiones compatibles con la exposición). Por otro lado, Galicia ha registrado 19 incidencias, en su mayoría consultas sin síntomas, caídas y crisis de ansiedad. Le sigue Asturias, con 18 consultas en atención primaria vinculadas al evento astronómico.

Mareos y golpes de calor

Castilla-La Mancha ha registrado 18 incidencias relacionadas principalmente con mareos o malestar general debido al intenso calor, o por visionar el eclipse sin protección. Castilla y León ha atendido 10 incidentes (solo uno por molestias oculares); mientras que Navarra ha contabilizado siete atenciones oftalmológicas y dos por calor.

Finalmente, Extremadura ha atendido a tres pacientes por alteraciones visuales. En Cantabria, la consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, ha destacado la "absoluta normalidad", precisando que la jornada transcurrió sin incidencias graves derivadas del eclipse.