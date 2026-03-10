El ministro Urtasun demanda reabrir la investigación a Julio Iglesias

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, pidió ayer que algún estamento judicial reabra la investigación a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales a dos exempleadas de sus mansiones en el Caribe, después de que la Audiencia Nacional se haya declarado incompetente para juzgarlo: “Hay presuntamente un esquema de trata”.

En una entrevista, Urtasun tachó de “terroríficos” los testimonios de las extrabajadoras y de “absoluta barbaridad” que el cantante haya demandado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por acusarle de supuestos abusos sexuales y de tener en una situación de esclavitud a las exempleadas. Además, preguntado por si el Gobierno retirará la Medalla de Bellas Artes que concedió a Julio Iglesias en 2010, expresó que “de momento” están esperando a que las investigaciones salgan adelante.

Por otro lado, Urtasun se refirió al suceso ocurrido este pasado sábado en Collado Villalba (Madrid), donde la representación de una obra de teatro feminista de la compañía Xana Teatre, protagonizada por la actriz Susana Pastor con un monólogo satírico titulado “Ser Mujer” enmarcado en la programación del Consistorio por el 8M, fue interrumpida por la concejala de Familia, Servicios Sociales y Mujer del Ayuntamiento, Noelia Rosario Díaz Vaca (PP), al considerar que el contenido suponía “una falta de respeto”. Finalmente, este domingo dimitió tras lo ocurrido.

Urtasun calificó este episodio de “censura” y apostilló: “Una de las cosas a las que más me dediqué fue a reaccionar casos de censura que promueven PP y Vox. Estos partidos nos llevan con sus acuerdos a la censura por la puerta de atrás”, señaló. En este sentido, recordó que hace una semana, Cultura realizó una aportación extraordinaria para una iniciativa que celebraba a Miguel Hernández en Alicante, y “El PP retiró los fondos para esta actividad. Como este caso, hay decenas”, apuntó.

Durante la entrevista, Urtasun también enfatizó que la Cultura está “muy comprometida con los derechos humanos y con la igualdad de género”, tras ser preguntado si en España la industria “es de izquierdas”. “Yo veo a nuestros artistas emergentes muy comprometidos y eso es muy positivo”, remarcó.

Por último, sobre el Bono Cultural y la polémica por su uso fraudulento en discotecas, el ministro indicó que se trata de casos “muy puntuales” y defendió que la mayoría de los jóvenes “utilizan el Bono bien”. “Son casos muy puntuales. El Bono funciona muy bien y las entidades que colaboran hacen su trabajo y los jóvenes lo gastan en libros o en conciertos”, defendió.