Minnie, la perra modelo por un día que conquista Zara Kids

De pasear por parques vigueses a posar bajo los focos de una gran campaña internacional. Minnie, una cavalier king charles spaniel de dos años, se ha convertido en la nueva perra modelo de la colección de primavera de Inditex, demostrando que el mundo de la moda también tiene espacio para las cuatro patas.

Natural de Vigo, esta pequeña perrita ha dado el salto a la industria publicitaria tras ser elegida directamente por el equipo creativo de Zara Kids para protagonizar una sesión fotográfica en los estudios de Arteixo.

Lejos de ser casualidad, Minnie pertenece a una línea cuidada al detalle. Es la más joven de una saga familiar formada por Nala (abuela) y Mía (madre), criadas por Óscar Silveira bajo el afijo “Aires de Vigo”. Aunque su dueño insiste en que no es un negocio, sino una pasión, lo cierto es que el resultado salta a la vista: una perra con presencia, carácter y, ahora, proyección internacional.

El debut de Minnie como perra modelo tuvo lugar en un entorno de máxima exigencia. Los platós de Inditex funcionan como un engranaje preciso, con controles de acceso y un ritmo intenso de trabajo.

Durante más de tres horas, Minnie compartió escena con una bebé de aproximadamente su misma edad. Entre cámaras disparando sin parar y movimientos imprevisibles, la perrita mantuvo la calma y supo adaptarse al ritmo.

El secreto de su éxito

No es solo cuestión de estética. El cavalier king charles spaniel es una raza conocida por su carácter dulce y sociable, especialmente con niños, cualidades clave para una campaña infantil.

Ese equilibrio convirtió a Minnie en la candidata ideal. En un entorno donde todo puede cambiar en segundos, su tranquilidad fue determinante.

Aunque ya había antecedentes familiares en el mundo audiovisual, Minnie ha ido un paso más allá. Su debut con Zara Kids la sitúa como una de las perras modelo más prometedoras del momento, al menos en el panorama gallego.

Por ahora, el resultado final sigue siendo un misterio. Las imágenes no se harán públicas hasta el lanzamiento oficial en los próximos días. Pero en casa ya hay nervios… y orgullo.

De momento, Minnie ya ha hecho historia: de Vigo al escaparate global, con elegancia y mucho estilo canino.