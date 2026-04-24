Una “licenciada en moda” ourensana que empezó en Zara junto a Amancio Ortega

Tras casi 46 años trabajando en el sector de la moda, Lola Varela se jubiló este jueves, cerrando una etapa vital y despidiéndose como una testigo excepcional de la evolución del comercio textil. Esta ourensana presume con orgullo de ser la empleada número 66 del gigante Inditex y de haber trajado “codo con codo” junto a Amancio Ortega, a quien considera “una persona increible”.

Su camino empezó en los años 80, cuando apenas era una adolescente de 17 años y la tienda de Zara estaba en Cardenal Quiroga. “Tengo el privilegio de haber trabajado con el señor Amancio Ortega, él venía a descargar los camiones con nosotros”, recuerda Lola con orgullo. Al comparar aquella época con la actual, confiesa que existe “un abismo”, aunque reconoce con nostalgia que entonces, siendo joven, “la que llevaba más peso era la más feliz”.

Tras pasar por distintas secciones y ejercer como encargada, Lola ha pasado sus últimos años laborales en la céntrica calle del Paseo de Ourense. Para ella, su oficio ha ido siempre mucho más allá de despachar prendas: “Somos unas licenciadas de la moda en todos los aspectos”, afirma.

Su secreto durante casi medio siglo ha sido la empatía y una honestidad radical: “Yo soy muy franca, si no te queda bien también te lo digo”. Mientras recibe los últimos besos y abrazos de sus compañeras, Lola se despide reivindicando el valor insustituible del trato humano. En plena era electrónica, lamenta que “se pierde el tú a tú” y defiende la tienda física frente al frío algoritmo. “Aquí no nos podemos parar como en unas tiendas pequeñas, pero la gente sigue demandando muchísimo eso”, asegura Lola.