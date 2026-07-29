Casi la mitad de los abuelos ayuda al cuidado de los nietos

Con motivo del Día de los Abuelos, que se celebró el domingo, varias organizaciones reivindican el papel de los abuelos y abuelas como “fuente de valores, tradiciones y sabiduría” y subrayan su labor como cuidadores, ya que casi la mitad de ellos, el 46,7%, cuida habitualmente de sus nietos, “compensando la carencia emocional” que se produce cuando los padres trabajan.

“Ellos logran compensar la carencia emocional que supone para los niños y las niñas la baja presencia de sus referentes primarios”, aseguran desde Aldeas Infantiles SOS, que precisa que su presencia en la crianza está asociada a un mejor desarrollo cognitivo y a un mayor bienestar emocional y social. A través de sus historias y enseñanzas, añade la organización, los abuelos se convierten además en transmisores de valores y tradiciones que ayudan a formar la identidad de sus nietos.

Según el informe “Abuelos y abuelas, ¿qué haríamos sin ellos?”, elaborado por la organización en 2025, en España el 85% de los abuelos participa en algún momento en el cuidado de sus nietos mientras los padres trabajan, casi la mitad lo hace habitualmente y el 28,6% lo hace a diario, dedicando de media 16 horas semanales a esta tarea.

Indispensables

Este apoyo, señala la ONG, resulta “indispensable” para las familias en las que ambos progenitores trabajan y, sobre todo, para las monoparentales, por lo que reclama más recursos para los abuelos acogedores, dado que la mayoría de los más de 10.000 menores tutelados en acogimiento familiar viven precisamente con sus abuelos.

En la misma línea, la Plataforma de Mayores y Pensionistas pide reflexionar sobre la creciente responsabilidad de cuidados que asumen los mayores ante las carencias que persisten en las políticas de conciliación, reclamando reconocer su aportación de “tiempo, experiencia, acompañamiento y cuidados” al bienestar de hijos y nietos, incluyendo a las personas mayores con discapacidad.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), José Luis Fernández Santillana, define a los abuelos como “engranajes脚本 imprescindibles” que sostienen buena parte de la vida tanto familiar como comunitaria, y señala que la fecha no es solo un homenaje sentimental, sino “la defensa de los abuelos como parte esencial de la vida familiar”.

Fernández Santillana destaca su papel en la conciliación laboral, estructurando su inclusión como reconocimiento al apoyo intrafamiliar que millones de familias reciben cada día.

Esa conciliación con los abuelos, subraya el directivo de Ceoma, no es una excepción, sino una realidad cotidiana. “No somos un plan B sino parte esencial de nuestras familias, creando comunidades en una sociedad que se construye entre todos”, reitera, rechazando que se les considere una alternativa secundaria.

Los beneficios derivados de la crianza compartida

Los beneficios de esta crianza compartida no solo alcanzan a los niños, según distintos estudios, sino también a los propios mayores. Una investigación publicada a comienzos de este año en Psychology and Aging, realizada por la Universidad de Tilburg (Países Bajos) a partir de casi 3.000 entrevistas, concluye que los abuelos que cuidan a sus nietos obtienen mejores resultados en pruebas de memoria y fluidez verbal que quienes no lo hacen.

Las abuelas cuidadoras, además, mostraron menor deterioro cognitivo con el paso del tiempo frente a las que no ejercían ese cuidado, según informa el estudio.

El juego compartido es otra de las vías de ese vínculo: según el Observatorio del Juego Infantil, uno de cada cuatro niños juega habitualmente con sus abuelos, proporción que sube al 33% entre los menores de 6 a 8 años, siendo la casa de los abuelos uno de los escenarios de juego más frecuentes hasta que, a partir de los nueve años, el ocio infantil se traslada progresivamente a casa de los amigos.

Transmisión

A ese juego se suma la transmisión de enseñanzas, como recuerda el psicólogo y fundador del Museo de la Felicidad, Pablo Claver: “La felicidad no se hereda, se comparte. Y muchas veces empieza con un abuelo. Ellos nos enseñan a dedicar tiempo, a escuchar, a cuidar y a disfrutar de los pequeños momentos”, subraya este experto. El museo ofrecerá este domingo entradas gratuitas a los abuelos que acudan acompañados de sus nietos.

Cerca del 40% no pide permiso para difundir fotografías

El cuidado de los nietos también trae consigo desafíos digitales. Según una encuesta de Kaspersky sobre privacidad infantil, casi el 40% de los abuelos españoles no siempre pide permiso a los padres antes de difundir imágenes de los menores: un 15% no lo solicita nunca, al entender que tiene ese derecho por su rol familiar, y un 25% solo lo hace a veces.

Además, el 70% no aplica los controles digitales necesarios para evitar que esas fotos lleguen a desconocidos, y un 20% reconoce directamente que no sabe cómo hacerlo. Kaspersky propone establecer normas familiares de convivencia digital, revisar la privacidad de las aplicaciones y fomentar “la cultura del consentimiento”.