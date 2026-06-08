Verín ofrece este verán lecer para a cativada e conciliación ás familias
CAMPAMENTO
A Escola de Verán de Verín terá lugar do 22 de xuño ao 8 de setembro e xa abriu as súas inscricións
A área de Deportes do Concello de Verín vén de abrir o prazo de inscrición para a 17º edición da súa Escola de Verán, unha iniciativa clave para a conciliación familiar na tempada estival que está a piques de comezar.
O programa de actividades desenvolverase do 22 de xuño ao 8 de setembro, e está dirixido á cativada de entre 4 e 15 anos. A Escola de Verín terá lugar de luns a venres, en horario de 8,00 a 14,30 horas, e a oferta inclúe actividades deportivas como fútbol, baloncesto ou natación, xunto con obradoiros creativos, teatro e visitas diarias ás piscinas da Granxa.
Inscricións
As familias interesadas poden informarse ou formalizar a súa solicitude de xeito presencial no Pavillón Municipal de Deportes, no enderezo deportes@verin.gal ou no teléfono 988 411 140. As prazas adxudicaranse por estrita orde de inscrición ata completar a capacidade dispoñible.
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