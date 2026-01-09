La mitad de los españoles cree que los mayores sufren discriminación

Más de la mitad de los españoles consideran que las personas mayores sufren discriminación, según el XV Barómetro de The Family Watch y Grupo Análisis e Investigación. El estudio revela que el 62,8% de quienes tienen un mayor en su hogar perciben esta discriminación, mientras que casi la mitad opina que la cultura del cuidado se fomenta, pero de forma insuficiente. Entre quienes cuidan a personas dependientes, este porcentaje aumenta al 53,6%.

Entre los jóvenes, viajar, trabajar y estudiar siguen siendo prioridades por encima de formar una familia. Solo uno de cada tres encuestados de 18 a 44 años planea tener hijos en los próximos cinco años, y la vivienda, la conciliación y las ayudas fiscales se identifican como principales obstáculos para formar familia. Además, siete de cada diez consideran la vivienda como el factor clave.

El estudio también señala que la familia se percibe como un apoyo clave frente a los efectos negativos de las redes sociales, que preocupan por su uso excesivo y el cyberbullying. Por otra parte, la salud mental está cada vez más normalizada: el 40,8% de los encuestados acude primero a un profesional, superando a la pareja y la familia como primer recurso, y el 82,2% considera que ir al psicólogo ya no tiene estigma. Los jóvenes identifican especialmente a las redes sociales como un factor de riesgo para su bienestar emocional.

En cuanto a menores, la mayoría considera necesario regular la publicidad y el uso de pantallas, ya que se percibe una sexualización en contenidos y un acceso temprano a dispositivos. Por último, los ciudadanos muestran preocupación por la situación política, económica y laboral, así como por la soledad y la angustia en su entorno, especialmente entre mujeres y universitarios, y critican la situación económica del país, que perciben mayoritariamente como “peor” que en años anteriores. Además, un número creciente de ciudadanos señala que la percepción de incertidumbre y estrés en su entorno influye en su calidad de vida.

Ayuda profesional cada vez más normalizada

