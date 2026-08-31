Modificaciones relevantes para comunidades de propietarios durante 2026

Las comunidades de propietarios están experimentando cambios sustanciales en los últimos años. La evolución normativa, los cambios en el sector inmobiliario y la muy presente eficiencia energética, entre otros, han impactado de pleno en los edificios y en la forma de Administrar los mismos.

Muchos de los propietarios/as son ajenos a esta realidad, conocerlos es fundamental para evitar conflictos, intentaremos resumir los más relevantes que se han producido en el último año.

1º.- Aumento de derramas y aplicación de normativa en materia de eficiencia energética. Una de las cuestiones que más preocupa a la población europea en general es el minimizar las consecuencias del cambio climático. En relación con las comunidades de propietarios se presume existirán aumento de obras relacionadas con los aislamientos térmicos de fachadas, mejoras de sistemas de calefacción o el cambio de energías fósiles a renovables. Muchas de estas actuaciones están subvencionadas, pero aún así en la mayoría de los casos, dados los elevados importes, suponen desembolsos importantes para el conjunto de los propietarios. Debemos distinguir entre obras necesarias (garantizan la habitabilidad y seguridad del inmueble) y mejoras voluntarias, ya que las mayorías para sacarlas adelante son bien diferentes, bastando una mayoría simple para aprobar obras enmarcadas en la primera de ellas.

2º.- Digitalización y nuevas formas de participación. De un tiempo a esta parte cada vez, es más frecuente el uso de las nuevas tecnologías para facilitar y mejorar el funcionamiento interno de las comunidades de propietarios.

Existen diversos procesos que comienzan a ganar adeptos, debido a su inmediatez y facilidad de consulta, entre los cuales destacan:

✓ Uso de correo electrónico para remisión de Convocatorias y Actas.

✓ Utilización de plataformas digitales para seguimiento de incidencias y encargos con proveedores.

✓Acceso a documentos comunitarios a través de medios digitales.

✓ Grupos de WhatsApp – Canales de información unidireccional.

✓ Celebración telemática de Juntas.

Si bien es cierto que el método tradicional-presencial sigue siendo el mayoritario, no podemos obviar el crecimiento exponencial del medio digital, el cual a mayores de ahorrar costes tiene un impacto positivo en el medio ambiente.

3º.- Mayor control sobre obras privativas si afectan a elementos comunes. Si bien es cierto que la Ley de Propiedad Horizontal contempla en su artículo 7.1 que cualquier propietario puede modificar elementos arquitectónicos de su casa siempre que no afecte la estructura y seguridad del edificio, no perjudique derechos de otros propietarios/as ni tampoco altere elementos comunes; en la realidad son frecuentes situaciones de conflicto derivadas de las obras que resumimos a continuación:

✓ Modificación de balcones

✓ Cerramientos de terrazas

✓ Instalación de aparatos de aire acondicionado en fachadas o anclaje de estructuras sobre elementos comunes

Los tribunales son taxativos al respecto recordando que cualquiera de estas actuaciones sin que haya el preceptivo acuerdo comunitario faculta a la comunidad a solicitar la reposición al estado original.

En resumidas cuentas, el asesoramiento, la formación e información son necesarias para que los acuerdos y actuaciones se encuentren dentro del marco de la LPH y respeten así las diferentes normativas, cada vez más complejas y cambiantes.