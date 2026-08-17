Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de 'Heroes', 'Nashville' y 'Scream': la policía investiga el fallecimiento

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida internacionalmente por sus papeles en 'Heroes', 'Nashville' y la saga 'Scream', ha muerto a los 36 años. La noticia fue confirmada por su representante y por su padre, Skip Panettiere, quien pidió privacidad para la familia en estos momentos.

Panettiere murió el domingo 16 de agosto. Por el momento, no se ha comunicado la causa de su fallecimiento. Fuentes policiales citadas por TMZ señalan que los agentes acudieron ese mismo día a un incidente relacionado con la actriz y que existe una investigación abierta.

La intérprete alcanzó la fama mundial siendo todavía muy joven. Su papel de Claire Bennet en 'Heroes', la animadora con poderes sobrenaturales, la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión durante la década de los 2000. Posteriormente protagonizó la serie musical 'Nashville', donde interpretó a la cantante Juliette Barnes, un papel que le valió dos nominaciones a los Globos de Oro.

En el cine también participó en películas como 'Titanes, hicieron historia', 'Ice Princess' y 'Scream 4', además de aparecer en la franquicia 'Scream'. Su trayectoria comenzó cuando era apenas una niña y también puso voz a Dot en la película de Pixar 'Bichos'.

La actriz había vuelto a estar en el foco mediático durante los últimos meses tras la publicación de sus memorias, 'This Is Me: A Reckoning', en las que relató algunos de los momentos más difíciles de su vida y su lucha contra la adicción, la depresión posparto y el trauma.

Su fallecimiento se produce apenas unos días antes de que cumpliera 37 años, el próximo 21 de agosto.