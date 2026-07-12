Muere a los 71 años el senador republicano Lindsey Graham, aliado clave de Donald Trump

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, ha muerto a los 71 años debido a una "breve y repentina enfermedad", según ha informado su oficina en un comunicado difundido en redes sociales.

Graham ocupaba un escaño en el Senado desde 2003 y era considerado uno de los aliados más cercanos de Donald Trump, pese a haber sido inicialmente uno de sus críticos durante las primarias republicanas de 2016. Actualmente presidía el Comité Presupuestario del Senado.

Su fallecimiento supone un importante golpe para el sector más conservador y neoconservador del Partido Republicano, especialmente en un momento en que la formación mantiene una ajustada mayoría en la Cámara Alta.

Recientemente había asegurado la nominación republicana para optar a un quinto mandato en el Senado, por lo que el partido deberá buscar ahora un candidato sustituto en Carolina del Sur.

En política internacional, Graham destacó por sus posiciones firmes a favor de la intervención militar y por su respaldo constante a Israel. Diversos líderes israelíes, entre ellos el presidente Isaac Herzog, han expresado sus condolencias, destacándolo como un "faro de claridad moral" y un aliado de gran relevancia para el país.