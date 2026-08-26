Muere a los 80 años Tim Curry, el actor que aterrorizó como Pennywise en ‘It’

El mundo del cine despide a Tim Curry, que murió este martes por la noche a los 80 años en su domicilio de Los Ángeles, según han confirmado varios medios estadounidenses. El actor británico alcanzó una enorme popularidad gracias a algunos de los personajes más reconocibles de su trayectoria. Entre ellos destaca el payaso Pennywise, al que dio vida en una adaptación de It, el clásico de Stephen King.

Curry también formó parte del reparto de The Rocky Horror Picture Show, una de las películas más emblemáticas de su carrera, y de Los Teleñecos en la isla del tesoro.

Su representante, Marcia Hurwitz, confirmó a la revista Variety el fallecimiento y señaló que el actor murió "plácidamente". Por el momento, no han trascendido las causas de su muerte.

Una carrera marcada por Pennywise

Aunque su trayectoria abarcó cine, televisión y teatro, su interpretación de Pennywise en la adaptación televisiva de It quedó especialmente ligada a su figura y convirtió al personaje en uno de los payasos más inquietantes de la cultura popular.

En los últimos años, Curry había reducido considerablemente su actividad profesional debido a sus problemas de salud. En 2012 sufrió un infarto cerebrovascular, unas secuelas que condicionaron su carrera posterior.