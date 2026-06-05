Muere el actor de Jumanji James Handy apuñalado por el hijo de su pareja

Muere apuñalado por el novio de su hija James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, a los 81 años

El actor James Handy, conocido por su participación en películas como Jumanji y Top Gun: Maverick, ha muerto a los 81 años en Los Ángeles tras sufrir una herida de arma blanca. Por estos hechos ha sido detenido Michael Gledhill, hijo de la pareja del intérprete, como principal sospechoso del crimen.

Según la información policial, los agentes acudieron a una vivienda de la zona de Tarzana después de recibir una llamada de emergencia. A su llegada encontraron a Handy inconsciente en el exterior del domicilio con una grave herida en el pecho. Aunque fue trasladado a un centro hospitalario, los sanitarios no pudieron salvar su vida.

La investigación apunta a que el detenido, de 44 años, residía en la vivienda junto a su madre, pareja del actor. Tras ser arrestado, fue trasladado a dependencias policiales acusado provisionalmente de asesinato, mientras las autoridades continúan esclareciendo las circunstancias del suceso.

Los investigadores consideran que se trata de un incidente aislado y, por el momento, no existe riesgo para la población. El sospechoso permanece bajo custodia a la espera de la evolución del caso.

Con una trayectoria de casi cinco décadas, Handy desarrolló una extensa carrera en cine y televisión. Participó en producciones como Jumanji, El protegido, Logan y Top Gun: Maverick, además de aparecer en numerosas series de éxito como Ley y Orden, Urgencias, Mentes Criminales, Castle o CSI: Nueva York. Su fallecimiento supone la pérdida de uno de los rostros más reconocibles del cine y la televisión estadounidense como actor de reparto.