Muere Ángel Benito Dorgambide, Cholo, exconcejal de Vilagarcía de Arousa

El gobierno local de Vilagarcía de Arousa expresó este lunes su “hondo pesar” por el fallecimiento de Ángel Benito Dorgambide, conocido como Cholo, exconcejal de la corporación municipal y persona vinculada al movimiento del voluntariado, además de colaborador en distintas actividades socioculturales del municipio.

El alcalde, Alberto Varela, y su equipo mandaron, a través de un comunicado, un mensaje de “afecto” a familiares y amigos, al tiempo que destacan que el fallecido deja “una honda huella” en el municipio.

Cholo Dorgambide formó parte de la corporación municipal en el mandato 2011-2015 entrando como concejal de la lista liderada por José Luis Rivera Mallo, Independientes por Vilagarcía, y luego integrándose en el grupo del popular Tomás Fole.

En esa etapa, ejerció como edil de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Fue, además, uno de los principales impulsores de la agrupación local de Voluntarios de Protección Civil, entre otras iniciativas.