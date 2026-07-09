Muere Bonnie Tyler a los 75 años, la voz inconfundible de "Total Eclipse of the Heart"

La cantante Bonnie Tyler ha muerto a los 75 años en un hospital de Portugal, según ha informado su familia este jueves. Nacida en Skewen, Gales, en 1951, Tyler se convirtió en una de las artistas más reconocibles de la música internacional gracias a su característica voz rasgada y a una imagen que marcó toda una época. Su carrera alcanzó el punto más alto entre finales de los años setenta y mediados de los ochenta, con varios éxitos que lograron una enorme repercusión mundial.

De "It's a Heartache" al fenómeno mundial de "Total Eclipse of the Heart"

El primer gran éxito internacional de Tyler llegó con la canción It's a Heartache, que alcanzó el número uno de ventas en España durante la Transición y la convirtió en una presencia habitual en programas musicales de la época como el popular Aplauso.

Sin embargo, su consagración definitiva llegó en 1983 con Total Eclipse of the Heart, una de las baladas más emblemáticas de la historia del pop. El tema, acompañado de un videoclip que con el paso de los años se convirtió en objeto de múltiples interpretaciones y teorías, consolidó a Tyler como una estrella internacional.

Otro de sus grandes himnos fue Holding Out for a Hero, popularizado tras formar parte de la película Footloose y posteriormente recuperado por nuevas generaciones gracias a su inclusión en Shrek 2.

Eurovisión y una carrera que nunca se detuvo

Aunque su mayor éxito comercial quedó ligado a los años ochenta, Tyler continuó activa durante décadas. En 2013 representó al Reino Unido en el festival de Festival de Eurovisión 2013 con la canción Believe In Me.