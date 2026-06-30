Muere José Antonio Torres Sáez, el alcalde en activo más longevo de España

José Antonio Torres Sáez, alcalde del pequeño municipio almeriense de Chercos y considerado el regidor en activo más longevo de España, murió el lunes a los 100 años. Su muerte pone fin a una trayectoria pública excepcional, marcada por tres décadas de dedicación ininterrumpida a su pueblo y por una vida entera vinculada al servicio público.

Nacido en Chercos el 23 de julio de 1925, Torres Sáez desarrolló primero una larga carrera en la Guardia Civil, cuerpo al que ingresó en 1949 y en el que alcanzó el grado de subteniente. Durante su servicio pasó por destinos en Lérida, Sevilla, Gerona, Albacete y Vizcaya, donde vivió los años más duros del terrorismo de ETA y logró sobrevivir a un atentado en Amorebieta, un episodio que marcó profundamente su biografía y reforzó su imagen de hombre disciplinado y resistente.

Tras jubilarse a los 70 años, regresó a su pueblo natal. Lo que parecía el inicio de una vida tranquila se transformó en una nueva etapa pública cuando sus vecinos lo animaron a presentarse a las elecciones municipales de 1995. Ganó aquellos comicios y desde entonces gobernó Chercos durante tres décadas, con un único paréntesis en 2023 tras una moción de censura que lo apartó temporalmente del cargo antes de recuperarlo meses después. Su figura se convirtió en un símbolo de continuidad en un municipio de apenas unos centenares de habitantes, donde era conocido simplemente como Pepe.

Durante su mandato impulsó mejoras esenciales para la vida local: la biblioteca municipal, programas de becas para niños, la piscina, pistas deportivas, el teatro, el tanatorio y la instalación del primer cajero automático. Su gestión se caracterizó por un contacto directo con los vecinos y por una dedicación que mantuvo hasta el final de su vida, sin haber cobrado nunca un sueldo del ayuntamiento, según recordaron sus allegados.

En septiembre de 2025 recibió el Escudo de Oro de Almería, la máxima distinción de la Diputación, en reconocimiento a su trayectoria pública y a su centenario. En aquel acto, emocionado, afirmó que había disfrutado “haciendo el bien a los demás”, una frase que resumía su manera de entender la política municipal.