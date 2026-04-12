Historia en 4 tiempos | Manuel Fraga inaugura el Hotel Balneario de Laias

Manuel Fraga y Benigno Moure (en el centro), junto a otras personalidades.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada

CD Orense ya no tiene equipo femenino

María José Bermejo, capitana del Unión Deportiva Orensana.

Hace tiempo que no se oye hablar para nada del flamante Club Deportivo Orense femenino. Creí que había desaparecido, pero lo que pasa es que se ha “transformado” en Unión Deportiva Orensana, como me informa su capitana María José, hija del que fue jugador del Orense Bermejo y ahora entrenador del Outomuro.

-¿Cómo está en este momento el equipo?

-Estamos ocho jugadoras, pero esperamos encontrar pronto las que nos faltan para completar la plantilla. Tenemos la portera, que se llama como yo; la defensa derecho, Choli; medio, Lola; delantero centro, Felisa; extremo derecho, Alida; el otro medio, Eva; extremo izquierdo, Maribel; y defensa central, que soy yo.

-¿Cuántas temporadas lleváis jugando?

-Está será la tercera.

-¿Qué tal os ha ido en la última?

-Mal, porque perdimos casi todos los partidos. Jugamos seis, perdimos cinco y empatamos uno.

-Entonces las malas sois vosotras, no la temporada ¿No crees?

-Bueno, es que unas juegan con más interés que otras, y además los equipos con los que tuvimos que enfrentarnos son más veteranos. Solo le diré que las de Vigo ya fueron a jugar a Alemania. ¡Hasta hay mujeres casadas!

-¿Sois solteras todas vosotras?

-Desde luego. Por eso nos falta experiencia. Tenga en cuenta que la mayor no pasa de los 18 años y que yo, que soy la más joven, acabo de cumplir los 15.

-¿Sigue protegiéndoos todavía CD Orense?

-Nada de eso. Desde final de la temporada pasada, ya no tenemos nada que ver con el Club. Por eso ahora nuestro equipo es el Unión Deportiva Orensana, en vez de CD Orense femenino como era antes.

(1976)

La IV Mostra de Teatro Galego de Ribadavia, en marcha

Cartel de Xaime Quesada.

La sociedad cultural ribadaviense Abrente ha organizado para el próximo mes de mayo la IV Mostra de Teatro Galego.

Esta “mostra” se iniciará el sábado día 22 de mayo para finalizar el domingo 30. Durante estos nueve días participarán catorce grupos teatrales, celebrándose funciones diarias a las once de la noche. Los sábados y festivos habrá dos funciones en horarios de ocho tarde y once noche. El precio de las localidades será de 25 pesetas.

En la calle ya luce el cartel anunciador de esta IV Mostra de Teatro, obra del orensano Xaime Quesada y que reproducimos.

Los organizadores están terminando el oportuno permiso para que las representaciones puedan contar con los siguientes escenarios: Claustro de Santo Domingo, iglesia de La Magdalena y una sala comercial de la villa.

El presupuesto total de esta mostra asciende a 400 mil pesetas, con subvenciones de la Caja de Ahorros (50 mil pesetas), Diputación (25 mil), Editorial Galaxia (50 mil) y Ayuntamiento de Ribadavia (15 mil).

Abrente también ha organizado el IV Concurso de Obras Teatrales, para el que ha asignado un único premio de 40.000 pesetas.

El fallo se dará a conocer el día 17 de mayo en el local de la Agrupación. El jurado estará compuesto por: Manoel María, Xosé Luis Méndez Ferrín, Xosé Manuel Blanco Gil, Francisco Carballo Carballo y Xulio González Lourenzo.

Las obras presentadas han sido quince.

(1976)

Manuel Fraga inaugura el Hotel Balneario de Laias

Manuel Fraga y Benigno Moure (en el centro), junto a otras personalidades.

El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, inauguró el nuevo hotel balneario de Laias, un centro en el que la Fundación San Rosendo ha invertido 2.000 millones de pesetas que cuenta con un centenar de plazas, piscinas, bares, comedores, terrazas y salas de reuniones y aspira a convertirse en una referencia del termalismo en la provincia de Ourense, con las últimas novedades en cabinas de hidromasaje, aromaterapia o cromoterapia, dando trabajo directo a 60 personas e indirecto a más de cien.

Manuel Fraga, que aprovechó su estancia junto a su Gobierno en el monasterio de San Clodio para acercarse al nuevo hotel, se comprometió a darle un gran impulso a la zona en materia turística y de infraestructuras.

El presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, indicó que el balneario es “una nova aposta da Fundación San Rosendo pola provincia e mostra do seu compromiso con Ourense e Galicia”, ensalzando el complejo diseñado por Luis Garayzábal.

El regidor de Cenlle, Manuel García Montero, se unió a los elogios y aprovechó para pedir a Fraga “mayores inversiones en la zona”.

Ellos y los numerosos invitados representantes políticos y sociales de toda la provincia fueron guiados por las instalaciones por el presidente de la Fundación San Rosendo, Benigno Moure, al que Fraga felicitó efusivamente refiriéndose a él como “o meu querido amigo” destacando que “por unha vez o nome adecuáse á persoa”.

(2001)

12 de abril de 1926 - Medidas urbanísticas del pleno municipal

El pleno municipal de Orense presidido por el alcalde señor Bobillo aprueba varias medidas, entre ellas la apertura de la calle comprendida entre el Camino de Caneiro y la carretera del Campo de San Lázaro a la Estación por importe de 132 mil pesetas, la ampliación hasta 12 metros de la calle de La Habana en el punto de unión con la avenida de Buenos Aires o la expropiación de la casa número 6 de la calle del obispo Carrascosa para ampliar debidamente la Casa Consistorial.

-Las autoridades militares reclaman al mozo José González Otero, de Pintos.

-El maestro de Cea don José María González es agraciado con una subvención de 1.000 pesetas para el Campo Agrícola anejo a la Escuela que dicho profesor regenta.

-Saludamos en Orense al pundonoroso militar y delegado gubernativo de Carballino y Ribadavia don Florentino Rincón.

-El propietario del conocido Garaje Hispano Americano de Orense, don Manuel Vázquez Rodríguez, sale para Madrid acompañado de su hermano don Isaac para asuntos relacionados con su negocio.

12 de abril de 1951 - Truman destituye al general Mac Arthur

En Vigo contrajeron matrimonio la distinguida señorita Ana Páramos Fernández y el joven Eladio Vázquez Noguerol, de estimadas familias de Tuy y Orense, respectivamente. Fueron padrinos el padre de la novia, don Aquilino Páramos Pérez, y la madre del novio, doña Hortensia Noguerol de Vázquez.

-En la capilla del Pazo de Guizamonde recibió la Primera Comunión el niño José Luis Pérez Cid, hijo del doctor don Nicandro Pérez Vázquez.

-El presidente Truman destituye al general Mac Arthur de todos sus mandos en el lejano Oriente “por su inhabilidad para prestar su apoyo de todo corazón a la política del Gobierno de los Estados Unidos”, una destitución que llega con la guerra de Corea en marcha y que ha causado gran sensación en todo el mundo y especialmente en Japón, donde Mac Arthur era la máxima autoridad desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El teniente general Van Fleet será su sustituto al frente del VIII Ejército, mientras Truman intenta justificar su decisión con la amenaza de los comunistas norcoreanos y chinos y despide a Mac Arthur como “uno de los más grandes comandantes norteamericanos de la historia”.

12 de abril de 1976 - La Catedral acoge el funeral por Otero Pedrayo

El Club Deportivo Orense femenino da paso a la Unión Deportiva Orensana, capitaneada por la joven futbolista María José Bermejo, hija del que fue jugador del Orense Bermejo y ahora entrenador del Outomuro.

-Los cinco obispos de Galicia concelebran hoy las honras fúnebres por el alma de don Ramón Otero Pedrayo que finalmente se celebrarán en la Catedral de Orense en vez de en la iglesia parroquial de Santa Eufemia del Centro donde estaban inicialmente previstas. El obispo de Orense, monseñor Temiño Sáez, presidirá el acto, cuya liturgia se desarrollará en lengua gallega menos la parte musical, que será en latín.

Noticia 1976

-(2) La sociedad cultural Abrente presenta la IV Mostra de Teatro Galego que tendrá lugar en Ribadavia el próximo mes de mayo con un presupuesto de 400 mil pesetas.

-Un guardia vivil muere electrocutado en Baracaldo cuando intentaba retirar una bandera vasca colocada en un cable de alta tensión, un acto premeditado para provocar daño aunque más a menudo estas banderas están conectadas a artefactos explosivos como el que provocó la muerte de otro agente de la Guardia Civil el pasado mes de enero.

12 de abril de 2001 - Escándalo en la familia real británica

El actor Rafael Álvarez “El Brujo” llena el Teatro Principal de Ourense con su monólogo como el “Lazarillo de Tormes”, una función organizada por la Concejalía de Cultura y la emisora Cope.

Noticia 2001

-(3) El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, inaugura el el hotel balneario de Laias de la Fundación San Rosendo, “aprovechando” su retiro junto a su Gobierno en el Monasterio de San Clodio.

-El COB sufre una previsible derrota en el Pazo ante el Real Madrid de Sergio Scariolo (70-98), pese al buen debut del nuevo fichaje Herb Jones,autor de 19 puntos.

-El TAU Vitoria elimina al AEK de Atenas y se clasifica por primera vez en su historia para la final de la Euroliga de baloncesto, en la que tendrá como rival al Kinder Bolonia.

-Sophie Rhys-Jones, la esposa del príncipe Eduardo de Inglaterra, provoca un nuevo escándalo en torno a la familia real británica al caer en una trampa del periódico sensacionalista News of the World y afirmar ante quien era un falso “jeque árabe” que la familia real “está un poco chiflada” o que la reina Isabel II es “una pobre viejecita”, entre otras “lindezas”.