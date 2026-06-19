Muere Robert Thurman: el mayor especialista occidental en budismo

Robert Alexander Farrar Thurman, uno de los mayores especialistas occidentales en budismo tibetano y una figura clave en la difusión de la cultura del Tíbet en Estados Unidos, falleció a los 84 años en su casa de Woodstock, Nueva York.

Nacido en Nueva York en 1941, Thurman creció en un entorno intelectual que combinaba literatura, pensamiento crítico y cosmopolitismo. Su vida dio un giro decisivo a los 20 años, cuando un grave accidente en el que perdió un ojo lo llevó a replantearse su rumbo. Abandonó sus estudios en Harvard y emprendió un viaje de búsqueda interior que lo condujo a Turquía, Irán y la India. Allí conoció al dalái lama en 1962, un encuentro que marcaría para siempre su trayectoria. Poco después se convirtió en el primer occidental ordenado monje budista tibetano por el propio líder espiritual, aunque más tarde renunció a los votos para formar una familia y continuar su carrera académica.

Thurman dedicó su vida al estudio, la traducción y la enseñanza del budismo tibetano. Fue profesor en Amherst College y, más tarde, ocupó en la Universidad de Columbia la primera cátedra de estudios indo-tibetanos en Estados Unidos, un reconocimiento a su papel pionero en la institucionalización de esta disciplina. Su obra, que incluye traducciones fundamentales y ensayos de divulgación, contribuyó a que el budismo tibetano dejara de ser una tradición remota para convertirse en un campo de estudio respetado y accesible.

En 1987 cofundó Tibet House US junto al actor Richard Gere y el compositor Philip Glass, una institución dedicada a preservar la cultura tibetana en el exilio. Desde allí se convirtió en una de las voces más influyentes en la defensa del pueblo tibetano, combinando su autoridad académica con un activismo firme y sostenido. Su amistad de más de seis décadas con el dalái lama reforzó su papel como puente entre Oriente y Occidente.

Su vida familiar también formó parte de su identidad pública. Thurman fue padre de cinco hijos, entre ellos la actriz Uma Thurman, nacida de su matrimonio con la psicoterapeuta Nena von Schlebrügge. Uma, que alcanzó fama internacional por películas como “Pulp Fiction” o “Kill Bill”, habló en numerosas ocasiones de la influencia espiritual e intelectual de su padre, a quien describía como una presencia luminosa y exigente, profundamente comprometida con la búsqueda del conocimiento y la compasión. La relación entre ambos, marcada por el respeto mutuo y por un diálogo constante entre arte y espiritualidad, contribuyó a que la figura de Robert Thurman trascendiera los límites del ámbito académico.

Hasta el final de su vida, Thurman mantuvo una intensa actividad intelectual. Sus últimos escritos y conferencias seguían centrados en la enseñanza del Dharma, la ética de la compasión y la importancia de la verdad en un mundo saturado de ruido y desinformación. Su pensamiento, que unía erudición, espiritualidad y compromiso ético, influyó en miles de estudiantes, lectores y practicantes.