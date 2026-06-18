Muere a los 85 años Carlo Ginzburg, investigador de la microhistoria

Carlo Ginzburg, uno de los historiadores más influyentes de las últimas décadas y figura fundamental en el desarrollo de la microhistoria, falleció a los 85 años dejando un legado que transformó la manera de investigar, narrar y comprender el pasado. Su obra, marcada por una combinación única de erudición, intuición y sensibilidad literaria, abrió caminos nuevos en la historiografía contemporánea y convirtió casos aparentemente marginales en ventanas privilegiadas hacia las estructuras profundas de la cultura europea.

Nacido en Turín en 1939, hijo del editor Leone Ginzburg y de la escritora Natalia Ginzburg, creció en un entorno intelectual atravesado por la literatura, la política y la memoria de la resistencia antifascista. La muerte de su padre en prisión durante la Segunda Guerra Mundial marcó su infancia y su relación con la historia, entendida siempre como un territorio donde las vidas individuales revelan tensiones colectivas.

Formado en la Universidad de Pisa y miembro del prestigioso Collegio Ghislieri, Ginzburg comenzó su carrera académica en un momento en que la historiografía europea buscaba nuevas metodologías. Su aportación fue decisiva: frente a las grandes narrativas estructurales, propuso una mirada microscópica capaz de iluminar fenómenos amplios a partir de casos concretos. Esa apuesta cristalizó en 1976 con “El queso y los gusanos”, la historia del molinero friulano Menocchio, cuya cosmovisión heterodoxa permitió a Ginzburg explorar las relaciones entre cultura popular, religión y poder en la Europa moderna. El libro se convirtió en un clásico inmediato y en uno de los textos más influyentes del siglo XX.

Ginzburg fue también un defensor apasionado de la responsabilidad ética del historiador

A lo largo de su carrera, Ginzburg desarrolló una metodología que él mismo definió como un paradigma indiciario: una forma de leer el pasado a través de huellas, rastros y signos mínimos, inspirada tanto en la tradición detectivesca como en la crítica de arte. Obras como “Mitos, emblemas, indicios”, “Historia nocturna” o “El hilo y las huellas” consolidaron esta perspectiva, que combinaba la precisión filológica con una imaginación histórica excepcional.

Su trayectoria académica lo llevó a enseñar en universidades de Italia, Estados Unidos y Francia, entre ellas Bolonia, UCLA y la École des Hautes Études en Sciences Sociales. Fue un conferenciante brillante, capaz de dialogar con disciplinas tan diversas como la antropología, la literatura, la teología o la historia del arte. Su pensamiento influyó en generaciones de historiadores que encontraron en él un modelo de rigor, creatividad y libertad intelectual.

Ginzburg fue también un defensor apasionado de la responsabilidad ética del historiador. En sus últimos años reflexionó sobre la relación entre verdad, prueba y narración, especialmente en un contexto marcado por la desinformación y el relativismo. Para él, la historia era un ejercicio de búsqueda honesta, un compromiso con la evidencia y una forma de resistencia frente a la manipulación del pasado.