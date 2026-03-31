La NASA inicia la cuenta atrás para la primera misión lunar tripulada en más de 50 años

La nave Orion y el cohete SLS de la misión Artemis II listos en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy.

La NASA comenzó este lunes la cuenta regresiva de dos días para el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo. El despegue está previsto desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, el miércoles 1 de abril a las 18:24 hora local (22:24 GMT), y el cronómetro comenzó a las 16:44 horas.

"El vehículo está listo, el sistema está listo, la tripulación está lista", afirmó Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, en una rueda de prensa, reflejando la plena confianza de la agencia en los preparativos de la misión.

El cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion serán los protagonistas de este histórico vuelo que llevará a cuatro astronautas (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen) en un viaje de aproximadamente 10 días que rodeará la Luna sin alunizar. Se trata de la primera vez que una mujer, un hombre negro y un ciudadano no estadounidense participan juntos en una misión lunar.

El objetivo principal de Artemis II es probar las capacidades del cohete SLS y de la nave Orion en el espacio profundo, incluyendo soporte vital, comunicaciones y maniobras críticas, como paso previo a futuras misiones que sí descenderán a la superficie lunar. Durante el trayecto, la nave seguirá una órbita de “retorno libre” que la llevará entre 6.400 y 10.300 km sobre la Luna, y durante el paso por la cara oculta del satélite permanecerán 41 minutos sin comunicación.

Aunque el lanzamiento representa un hito histórico, la misión ha enfrentado varios contratiempos. Inicialmente programada para febrero, la fecha se pospuso debido a problemas técnicos que obligaron a revisar y reparar el cohete. Además, la NASA mantiene bajo vigilancia las condiciones meteorológicas y espaciales, con un 80% de probabilidades de clima favorable para el miércoles, considerando la cobertura de nubes y la posibilidad de vientos fuertes.

El nuevo cohete SLS marca un estreno histórico, ya que está diseñado para ser reutilizado en futuras misiones y contribuir al objetivo de la NASA de establecer una presencia humana sostenible en la Luna, incluyendo la creación de una base permanente y la preparación de misiones futuras a Marte.

Antes del despegue, los astronautas permanecen en cuarentena, aunque pudieron compartir una cena con sus familias en una residencia cercana a la costa de Florida, buscando aliviar la tensión previa a la misión. El regreso a la Tierra culminará con un amerizaje en el océano Pacífico, coordinado por personal de la NASA y la Marina de Estados Unidos, tras realizar pruebas de emergencia y maniobras críticas durante el trayecto de retorno.

Con Artemis II, la NASA da un paso clave para retomar la exploración tripulada del satélite y sentar las bases de la futura presencia humana en la Luna, más de 50 años después de la última misión lunar tripulada.