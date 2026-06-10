La NASA presenta Artemis III para otro viaje lunar en 2027

La Nasa presentó la misión Artemis III, prevista para 2027, que servirá como ensayo general para el regreso de astronautas a la superficie lunar y como preparación para Artemis IV, la primera misión tripulada al Polo Sur de la Luna, programada para 2028. La agencia ha resumido el plan con la fórmula: «Cuatro astronautas. Tres lanzamientos. Dos acoplamientos. Un amerizaje». La misión pondrá a prueba por primera vez las capacidades de encuentro y acoplamiento de la nave Orion con versiones de prueba de los módulos de aterrizaje lunar desarrollados por Blue Origin y SpaceX. El objetivo es verificar sistemas, software, propulsión, comunicaciones e interfaces entre las distintas naves antes de futuras misiones lunares.

La tripulación estará formada por los astronautas de la Nasa Randy Bresnik, Andre Douglas y Frank Rubio, junto al astronauta de la Agencia Espacial Europea Luca Parmitano, que se convertirá en el primer europeo en participar en una misión Artemis. El astronauta de la Nasa Bob Hines ejercerá como miembro suplente de la tripulación. La operación comenzará con el lanzamiento de la nave Orion mediante el cohete SLS desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Una vez en órbita terrestre baja, la nave realizará comprobaciones de sus sistemas antes de iniciar las maniobras de encuentro con los módulos de aterrizaje. El primer acoplamiento se realizará con una versión de prueba desarrollada por Blue Origin, con la que Orion permanecerá unida durante aproximadamente dos días para realizar demostraciones tecnológicas y pruebas de acceso al módulo.

Acoplación de un día

Posteriormente, Orion se desacoplará y esperará la llegada del módulo Starship de SpaceX. Ambas naves permanecerán acopladas alrededor de un día para efectuar nuevas verificaciones y ensayos operativos. Tras completar todas las pruebas previstas, la tripulación emprenderá el regreso a la Tierra y amerizará en el océano Pacífico, donde será recuperada por equipos de la Marina de Estados Unidos y de la Nasa.

Según la agencia espacial estadounidense, la misión se basa en los resultados obtenidos durante Artemis II, completada en abril, y permitirá validar tecnologías esenciales para futuras expediciones tripuladas a la Luna. Además, la experiencia adquirida durante estas operaciones servirá para avanzar en el desarrollo de las capacidades necesarias para las futuras misiones humanas a Marte. La duración total de Artemis III se estima en unas dos semanas, aunque el calendario definitivo dependerá de las operaciones de lanzamiento, encuentro y acoplamiento que se desarrollen durante la misión.