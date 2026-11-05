La NASA presenta el X-70 Fractal, su nuevo avión experimental para probar maniobras nunca realizadas

La NASA ha presentado el X-70 Fractal, su nuevo avión experimental tripulado, diseñado para investigar y desarrollar tecnologías aeronáuticas avanzadas. La aeronave fue anunciada durante la cumbre UP.Summit, celebrada en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, y permitirá explorar nuevas posibilidades de maniobrabilidad que hasta ahora no se han demostrado en vuelos con pilotos a bordo.

El aparato incorpora un sistema de control de vuelo avanzado y rápidamente reconfigurable, una tecnología que permitirá modificar sus capacidades para probar diferentes configuraciones y estudiar el comportamiento de la aeronave en distintas condiciones. Según la agencia espacial estadounidense, el objetivo es acelerar el desarrollo de nuevas soluciones para la aviación del futuro.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, fue el encargado de anunciar la incorporación del X-70 a la flota experimental de la agencia. "Muy complacido de anunciar que nuestro avión X más reciente, el X-70 Fractal, se une a la flota de la NASA para investigar y desarrollar tecnología de control de vuelo avanzada, mucho más allá de todo lo probado hasta ahora en una aeronave tripulada", señaló.

Isaacman también adelantó que el avión realizará su primer vuelo bajo el emblema de la NASA en los próximos dos años. "El futuro de ciencia ficción que imaginamos cuando éramos niños es nuestro para construirlo", añadió.

Una plataforma para probar nuevas tecnologías

Una de las principales características del X-70 Fractal es su capacidad para transportar hasta 907 kilogramos de carga experimental, tanto en compartimentos internos como en soportes externos. Esta configuración permitirá instalar diferentes equipos y sustituirlos con rapidez para desarrollar sucesivos experimentos.

La plataforma está concebida para ofrecer a los investigadores un entorno de pruebas de alto rendimiento, con el que estudiar tecnologías de control de vuelo y maniobrabilidad en condiciones reales. Su diseño adaptable facilitará el desarrollo de distintas investigaciones sin necesidad de construir una aeronave diferente para cada ensayo.

"El X-70 Fractal le brinda a la NASA una plataforma tripulada y de alto rendimiento para probar el control de vuelo avanzado", explicó Isaacman durante la presentación.

La tradición de los aviones experimentales X

El nuevo aparato se incorpora a la familia de aeronaves X estadounidenses, una serie de proyectos experimentales que han servido para investigar y poner a prueba avances en la aviación. Entre sus antecedentes destaca el Bell X-1, que rompió por primera vez la barrera del sonido en 1947, y el X-15, utilizado para estudiar el vuelo a velocidades hipersónicas.

También forma parte de esta línea de investigación el X-59, desarrollado por la NASA para estudiar tecnologías que permitan reducir el estruendo sónico de los aviones supersónicos.

Con el X-70 Fractal, la agencia espacial amplía sus posibilidades de investigación aeronáutica con una plataforma tripulada que busca explorar nuevas formas de control y maniobrabilidad y contribuir al diseño de los aviones del futuro.