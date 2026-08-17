El inusual color dorado de la corona solar durante el eclipse solar, a estudio en la NASA

La imagen del día de la NASA representa al eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 desde Benavente (Zamora).

La NASA ha destacado el color dorado que presentó la corona solar durante el eclipse total de la pasada semana, toda vez que se trata de un tono inusual respecto al blanco o nacarado que suele mostrar este fenómeno.

Según los investigadores de la agencia espacial estadounidense, la totalidad del eclipse se produjo en España con el Sol muy próximo al horizonte, lo que provocó que la luz solar atravesara una mayor cantidad de aire, y es precisamente este fenómeno el que dispersa la luz azul y favorece los tonos cálidos. Junto con ello, la inusual cantidad de humo presente en la atmósfera, procedente de los incendios forestales cercanos, actuó como un segundo filtro que dispersó aún más los tonos azules, intensificando la tonalidad dorada de la luz.

Con todo, la NASA ha precisado que no todos los elementos de la imagen mostraron ese tono dorado, ya que una protuberancia solar de brillo rosado, generada por la emisión de hidrógeno, se observó sobre el borde izquierdo del Sol y mantuvo su color original.