Las negligencias médicas motivaron 15.000 denuncias de pacientes en 2025 en España

La asociación El Defensor del Paciente recibió en 2025 una media de 41 casos al día por presuntas negligencias médico-sanitarias, la cifra más alta de la última década y que supone un total de 14.986 casos (898 más que en 2024), de los cuales 951 fueron con resultado de muerte (153 más que en 2024). Los casos más habituales se produjeron por mala praxis, como intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias y retrasos en ambulancias. Aunque la principal razón se debe al error de diagnóstico y la pérdida de oportunidad terapéutica.

Desglosando por especialidad y proceso, se recibieron 380 casos de personas que se sometieron a una intervención de cirugía plástica, reparadora y estética, con resultado insatisfactorio, 29 casos más que el año anterior. Además, se registraron 63 casos de personas afectadas por depilación láser.

El documento señala que 115 bebés nacieron con alguna discapacidad en 2025, lo que supone 7 recién nacidos más con respecto al año anterior. Son casos relacionados con hipoxias durante el parto, es decir, cuando el bebé no recibe suficiente oxígeno causando secuelas graves como parálisis cerebral, retrasos en el desarrollo o problemas neurológicos. Además, se registraron 31 fallecidos en casos en los que, tras avisar al 112, no se envió una ambulancia al domicilio para trasladar al enfermo a un hospital o la respuesta fue tardía, con más de una hora de retraso. Asimismo, 30 pacientes fallecieron por infección hospitalaria debido a que el hospital no cumplió con las medidas de asepsia necesarias.

También se contabilizaron 155 casos de estado de discapacidad en pacientes después de una intervención quirúrgica, quedando en estado de tetraplejia o paraplejia. Este dato supone 21 casos más que en 2024. Por otra parte, se registraron 16 casos de contagiados por hepatitis C (VHC). El número se ha reducido considerablemente respecto a otros informes y la mayoría de estos casos se originan por trasfusiones de sangre en intervención. Además, 64 personas denunciaron haber sido dadas de alta médica sin estar en condiciones óptimas de poder ir a trabajar.

Por comunidades

Por orden descendente, las CCAA con más denuncias por negligencias son: Madrid (4.005 casos), Andalucía (2.730), Cataluña (2.059), Comunidad Valenciana (1.133), Castilla y León (858), Castilla-La Mancha (801), Galicia (704), País Vasco (432), Murcia (430), Aragón (401), Canarias (320), Extremadura (271), Cantabria (248), Asturias (210), Baleares (196), Navarra (90), La Rioja (56), Ceuta y Melilla (12). Las listas de espera concentran el mayor número de denuncias durante 2025. Según los últimos registros del Ministerio de Sanidad, a fecha del 30 de junio de 2025, se establece la cifra de 832.728 pacientes aguardando una cirugía con un plazo medio de 118 días. Si se comparan con los del informe de 2024, suponen 15.582 pacientes menos, mientras que el tiempo de espera desciende 3 días.