“NFC inverso”, la estafa técnica que se extiende por los países de Europa

Los ataques cibernéticos que aprovechan la tecnología NFC en teléfonos Android para robar dinero se han disparado un 188 % en los cuatro primeros meses de 2026.

Según datos de la firma de ciberseguridad Kaspersky, las soluciones de protección llegaron a bloquear más de 35.600 ataques vinculados a familias de malware para NFC, frente a los 12.300 registrados en el mismo periodo del año anterior.

La clave detrás de este incremento radica en la combinación de código malicioso (como las amenazas SuperCard X, PhantomCard o variantes de la herramienta NFCGate) con técnicas de ingeniería social. En el método tradicional, los criminales contactan a la víctima mediante aplicaciones de mensajería para convencerla de descargar una aplicación maliciosa. Una vez infectado el dispositivo, le piden acercar su tarjeta bancaria al móvil e ingresar el PIN.

Vincular los datos personales y las cuentas bancarias en los teléfonos móviles debe estar siempre bajo vigilancia

Sin embargo, los expertos advierten del peligroso crecimiento de la modalidad conocida como NFC inverso. Mediante engaños telefónicos o por mensajes, se persigue que el usuario convierta una app maliciosa en su método de pago principal en el teléfono. Esta aplicación genera una señal NFC hacia un cajero automático que simula la tarjeta del propio atacante. Acto seguido, solicitan al usuario que transfiera dinero a una supuesta cuenta segura, haciendo que los fondos acaben directamente en manos de los cibercriminales.

Para evitar caer en estas estafas, se recomienda no instalar aplicaciones desde fuentes no oficiales enviadas por enlaces o mensajes, y rechazar cualquier instrucción dada por desconocidos en cajeros automáticos.