¿Sabe usted que no se sabe el qué pero The cockroaches anunciarán mañana algo importante en Londres? ¿Que sus ingentes y apasionados fieles tienen puesta una alarma a la 1:41 PM (una hora menos en Canarias) para desvelar si la incógnita es un concierto, una improbable gira (cada vez más difícil por la artrítis de Keith Richards) o qué? ¿Que tras una semana de especulaciones, llega el día de desvelarla? Por fin.