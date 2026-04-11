¿Sabe usted que no se sabe el qué pero The cockroaches anunciarán mañana algo importante en Londres?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, el gran anuncio de The cockroaches
¿Sabe usted que no se sabe el qué pero The cockroaches anunciarán mañana algo importante en Londres? ¿Que sus ingentes y apasionados fieles tienen puesta una alarma a la 1:41 PM (una hora menos en Canarias) para desvelar si la incógnita es un concierto, una improbable gira (cada vez más difícil por la artrítis de Keith Richards) o qué? ¿Que tras una semana de especulaciones, llega el día de desvelarla? Por fin.
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