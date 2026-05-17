Bad Bunny y Zara lanzan ropa juntos bajo la colección "Benito Antonio"

Bad Bunny sigue ampliando su vínculo con el mundo de la moda y su alianza con Zara con el anuncio de una nueva colección conjunta, confirmando una de las colaboraciones más esperadas de los últimos meses. Bajo el nombre de “Benito Antonio”, las prendas están programadas para lanzarse en venta el 21 de mayo y ya ha generado una gran expectación entre sus seguidores. Esta unión entre el artista puertorriqueño y la firma gallega llega en uno de los momentos de mayor proyección internacional para ambos.

El anuncio se produjo después de que una tienda de Zara en San Juan, Puerto Rico, comenzase a mostrar algunas de las prendas de la línea sin previo aviso. Jerseys de punto, sudaderas, denim y diseños con una paleta más colorida marcaron las primeras imágenes de una colección que rápidamente empezó a viralizarse en redes sociales. La sorpresa aumentó cuando el propio Bad Bunny apareció en el establecimiento e interactuó con algunos seguidores mientras adquiría varias piezas de la colección.

Además, esta colaboración llevaba semanas dejando pistas. Durante la temporada de la Super Bowl, el cantante ya había lucido un estilismo completo firmado por Zara, algo que muchos interpretaron posteriormente como el primer adelanto de la alianza. Poco después, su aparición en la reciente Met Gala terminó de reforzar esas sospechas, especialmente por el traje personalizado que llevó para la ocasión y por los detalles del logotipo de “Benito Antonio”, visibles durante los preparativos del evento.

El nombre de la colección hace referencia directa al nombre real del artista, Benito Antonio Martínez Ocasio, apostando por una imagen más personal y vinculada a su identidad fuera de los escenarios. Además, esta idea continúa la corriente de volver a sus raíces puertorriqueñas que ya mostró en su último álbum "Debí tirar más fotos".