Ourense ante el reto de una generación libre de tabaco

Cada 31 de mayo, con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, volvemos a enfrentarnos a una realidad incómoda pero ineludible: el tabaco continúa siendo la primera causa de muerte prevenible en nuestro país. En España fallecen cada año más de 51.000 personas por enfermedades relacionadas con su consumo y uno de cada tres casos de cáncer está asociado al tabaquismo, pero detrás de las cifras hay rostros, familias y demasiadas historias que conocemos bien en Ourense.

Durante años, el tabaquismo fue normalizado socialmente. Hoy sabemos que no hay nada normal en una adicción que enferma, mata y condiciona la vida de miles de personas. Y, sin embargo, la amenaza sigue ahí, transformada y maquillada para parecer inocente. Los vapeadores y cigarrillos electrónicos se presentan a nuestros jóvenes como productos modernos, inofensivos o incluso saludables. Nada más lejos de la realidad. Contienen nicotina, generan dependencia y dañan la salud.

La industria ha cambiado el envoltorio, pero no el objetivo: captar a las nuevas generaciones. Nos preocupa especialmente porque sabemos que el inicio del consumo se produce cada vez más temprano. El 80% de quienes fuman comenzaron antes de los 18 años y más de uno de cada cuatro adolescentes ha consumido cigarrillos electrónicos recientemente. Esa es la verdadera dimensión del problema.

Hoy sabemos que no hay nada normal en una adicción que enferma, mata y condiciona la vida de miles de personas

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Ourense llevamos años trabajando para evitar que el humo siga entrando en la vida de nuestros jóvenes. Lo hacemos desde la prevención, desde la sensibilización y también desde la acción comunitaria. Porque combatir el tabaquismo no puede depender únicamente de la voluntad individual; necesita entornos protectores y un compromiso colectivo.

En nuestra provincia hemos impulsado iniciativas de espacios sin humo en entornos deportivos, recintos festivos y zonas frecuentadas por menores. Hemos colaborado con ayuntamientos, centros educativos y entidades sociales para promover hábitos saludables y proteger especialmente a la infancia y la adolescencia. Cada cartel de “espacio sin humo” no es un símbolo vacío: es una declaración pública de que la salud debe ocupar el centro de nuestras decisiones colectivas.

También hemos llevado campañas de información y prevención a colegios e institutos ourensanos, conscientes de que la educación temprana es una de las herramientas más eficaces frente a la adicción. Y hemos acompañado a muchas personas que han decidido dejar de fumar, porque abandonar el tabaco no es solo una decisión personal: muchas veces es una lucha difícil que requiere apoyo profesional y social.

Pero debemos reconocer que todavía queda mucho camino por recorrer. No podemos permitir que las lagunas legales sigan facilitando que los vapeadores lleguen a menores a través de redes sociales, publicidad encubierta o eventos dirigidos al público joven. Necesitamos regulaciones más valientes, más actualizadas y ambiciosas. Necesitamos ampliar los espacios sin humo y sin aerosoles. Necesitamos proteger de verdad a quienes todavía no han comenzado a consumir. Porque cuando hablamos de prevención no hablamos de prohibiciones arbitrarias. Hablamos de salvar vidas futuras. Ourense tiene la oportunidad de situarse del lado correcto de la historia: el de una sociedad que decide proteger la salud de sus hijos e hijas frente a los intereses económicos de una industria que sigue generando enfermedad. Y eso exige compromiso institucional, responsabilidad social y también valentía política.

La meta que defendemos desde la Asociación Española Contra el Cáncer es clara: lograr en 2030 la primera generación libre de tabaco y nicotina. Puede parecer ambicioso, pero las grandes transformaciones sociales siempre comenzaron con una convicción compartida. Prevenir hoy es evitar cáncer mañana y esa es una responsabilidad que nos interpela a todos.