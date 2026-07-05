El nuevo lujo habla portugués

La moda brasileña apuesta por un estilo propio con marcas como Farm Río o Dendezeiro.

Durante demasiado tiempo, la moda brasileña fue observada desde fuera a través de una lectura reduccionista: color, piel, verano y exuberancia. Sin embargo, lo que acaba de confirmar el regreso de la Semana de la Moda de Río de Janeiro es mucho más interesante. Brasil no está proponiendo una estética turística de sí mismo, sino una nueva idea de lujo: emocional, identitaria, sensual y profundamente contemporánea.

La escena brasileña actual no busca homologarse con París, Milán o Nueva York. Su fuerza reside precisamente en lo contrario: en construir un lenguaje propio, atravesado por la arquitectura tropical, la memoria afrobrasileña, la artesanía, la ciudad, el cuerpo y una relación única con el clima. Es una moda que no pide permiso, pero tampoco necesita gritar.

Entre las firmas que conviene tener en el radar está Misci, probablemente una de las voces más sólidas del nuevo diseño brasileño. Su propuesta combina sastrería, referencias modernistas y una lectura política del vestir. En sus colecciones, Brasil aparece como territorio sofisticado, no como postal.

Handred, por su parte, representa una elegancia más contenida. Sus siluetas fluidas, sus tejidos nobles y su manera de trabajar el volumen hablan de un minimalismo cálido, alejado de la frialdad europea. Es ropa pensada para moverse, respirar y permanecer.

En otro registro aparece Dendezeiro, una firma que entiende la sensualidad como identidad cultural. Sus piezas dialogan con la calle, con la música y con los códigos populares, pero los eleva a un territorio de moda consciente y poderosamente visual.

También merece atención HISHA, con una aproximación más experimental al tejido y a la silueta. Su trabajo parece moverse entre lo escultórico y lo orgánico, demostrando que el futuro de Brasil también pasa por la investigación formal.

Y, por supuesto, Farm Rio, la gran embajadora internacional de una alegría cromática que ha sabido convertirse en negocio global sin perder su raíz carioca.

Lo fascinante de este momento es que Brasil ya no aparece como promesa emergente, sino como un foco creativo con discurso propio. Su moda habla de deseo, sí, pero también de territorio, comunidad, herencia y futuro.

Quizá por eso resulta tan magnética: porque no intenta traducirse para gustar al mundo. Simplemente existe con una seguridad nueva.

Y eso, en moda, siempre es el primer síntoma de algo grande.