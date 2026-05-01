Un nuevo vídeo muestra a Cole Allen saltarse un control de seguridad antes del tiroteo a Trump

La Fiscalía federal de Washington compartió este viernes un vídeo de Cole Allen, el acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Allen irrumpió armado en el control de seguridad y escapó a la carrera de los agentes.

El detenido habría intentado disparar a un agente del Servicio Secreto en su entrada, lo que descartaría el tiroteo como “resultado de fuego amigo”, según la fiscalía. “Hoy, estamos publicando el video ya presentado ante la Corte de Distrito de EEUU que muestra a Cole Allen disparando a un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos”, escribió la fiscal Jeanine Pirro en su cuenta de X.

Las imágenes también muestran a Allen merodeando el día previo en la zona donde se celebró la cena.

Además de a Trump, Allen pretendía atacar a “cargos públicos , sin incluir a (el director del FBI, Kash) Patel”. “Son el objetivo, priorizando del más alto cargo al más bajo”, explicó Allen, que firma como como Cole “Fuerzafría” y “Amistoso Asesino Federal” Allen. En cambio, el atacante apuntó en su mensaje que el personal de seguridad y del hotel “no son objetivo, si fuera posible”.