OpenAI anuncia que no saldrá a bolsa este año: “Sería un momento poco aconsejable”

El CEO de OpenAI, Sam Altman, ha anunciado que la tecnológica creadora de ChatGPT no saldrá a bolsa este año ante los riesgos de seguridad que presentan los modelos avanzados de inteligencia artificial. “Sería un momento poco aconsejable para salir al mercado bursátil”, ha afirmado.

“Teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo en materia de seguridad, ahora mismo sería un momento poco prudente para salir a bolsa. No sentimos presión para hacerlo”, ha explicado el director ejecutivo de OpenAI en una entrevista con la revista Fortune.

Altman ha enfatizado que la compañía todavía tiene “muchas cosas que hacer” en materia de seguridad y alineación, al tiempo que ha insistido en que OpenAI está dispuesta a tomar decisiones “contrarias al beneficio financiero inmediato” de sus inversores para “salvaguardar” el control humano sobre la tecnología.

El CEO de OpenAI también ha reconocido que la compañía ha ralentizado algunos procesos de entrenamiento y ha calificado de “inaceptable” cualquier escenario en el que exista una posibilidad del 10% de que se produzca una catástrofe derivada de la falta de control sobre los sistemas de inteligencia artificial.

“Todos tenemos una enorme responsabilidad y no podemos permitir que los egos, los incentivos económicos ni otros factores se interpongan en el camino”, ha subrayado Altman.

Anthropic aboga por “bajar el ritmo” de desarrollo de la IA

En esta misma línea, el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, ha abogado por “bajar el ritmo” de desarrollo de la inteligencia artificial y ha advertido de que existe el riesgo de “perder el control” de esta tecnología, con consecuencias como “ataques informáticos”, “bioterrorismo” o “graves problemas económicos”.

“Debemos bajar el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA. Los avances seguirían siendo rápidos y aprovecharíamos sabiamente el tiempo que ganaríamos”, afirmó Amodei en un texto publicado este sábado en su blog.

El directivo ha advertido de que un desarrollo “imprudente” de la IA podría favorecer ataques informáticos, bioterrorismo o graves problemas económicos. Como ejemplo, ha señalado el riesgo de que la inteligencia artificial pueda tomar el control de internet en un plazo de entre seis y doce meses.

Por ello, Amodei propone reforzar las medidas de seguridad y la regulación sin renunciar al “éxito comercial”. “Hay que dar prioridad a la cautela sobre la velocidad y a la prudencia sobre el beneficio”, ha remachado.

Entre las medidas que plantea figuran una “evaluación incorporada” por parte de actores independientes, una “coordinación democrática” con las instituciones públicas y una “coordinación global” que aúne los esfuerzos de países democráticos y autoritarios.

“Estoy de acuerdo con Dario en que tenemos que poner coto a la frontera. Este ha sido el principal tema de debate de las últimas semanas en OpenAI”, explicó Altman este sábado en sus perfiles de redes sociales. “Vamos a hacer lo mismo. Pronto daremos más información”, indicó.