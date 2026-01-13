La Oreja de Van Gogh ensaya su nuevo tema y dispara la expectación entre sus seguidores

La emblemática banda pop española La Oreja de Van Gogh ha publicado este martes en su cuenta oficial de Instagram un video grabado en su local de ensayo en el que se les ve tocando y trabajando en lo que parece ser un nuevo tema musical, avivando la expectación sobre próximos lanzamientos en el marco de su regreso con Amaia Montero como vocalista. La breve historia de Instagram que fue replicada automáticamente y coincide con los rumores de que el grupo podría anunciar pronto una sorpresa o estreno musical para los fans.

En el video, publicado en el perfil con más de medio millón de seguidores del grupo, se aprecia a los integrantes repasando riffs y melodías de un tema aún sin título oficial. Esto novedad alimenta la expectativa de que se trate de un adelanto de la música inédita que vienen preparando desde el regreso de Montero. Esta publicación se suma a otras pistas lanzadas por la banda en redes sociales, donde ya han insinuado estar “trabajando en nuevas canciones” de cara a su próxima gira y posibles estrenos.