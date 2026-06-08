El papa León XIV: “Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre”

El papa León XIV decidió improvisar un símil futbolístico durante su encuentro con la Iglesia diocesana celebrado en el Santiago Bernabéu. “Yo supongo que para un jugador de fútbol, hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida. Pero, don José, ¡hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre!”, dijo dirigiéndose al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

Durante su discurso, el pontífice invitó a la comunidad diocesana de Madrid a ser una “Biblia abierta”. “Sed, para todos, como una biblia abierta: que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la palabra de Dios. El amor, efectivamente, es el lenguaje que hace que todos se sientan como en casa”, ha subrayado.

Así lo puso de manifiesto durante el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu, con la Iglesia diocesana de Madrid y las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe, que representan a parroquias, movimientos, vida consagrada, sacerdotes y agentes pastorales. En su alocución, pidió a los presbíteros a reconocer la práctica del discernimiento comunitario como una de las mayores oportunidades que la sinodalidad ofrece a su ministerio.

Ante unas 80.000 personas que se congregaron en el estadio madrileño, el papa aseguró que Dios conoce a cada uno de los corazones de los habitantes de Madrid. “Todos, sin excepción, están hechos para la vida y para la vida en plenitud”, exclamó Robert Prevost, destacando que “la presencia de la Iglesia en una gran ciudad es una parábola de este misterio de salvación”. Más de 24.000 fieles de parroquias, más de 7.000 de asociaciones, hermandades y movimientos, otros 7.000 de comunidades educativas y en torno a 4.000 de la vida consagrada y el clero, junto a obispos, autoridades y representantes del Real Madrid, completaron un aforo que, según los organizadores, “refleja fundamentalmente la inmensa riqueza que tiene la Iglesia en Madrid”.