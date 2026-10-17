El papa León XIV recibe el alta tras su operación de cáncer de pulmón y regresará al Vaticano

El papa León XIV recibirá este sábado el alta hospitalaria tras la operación de cáncer de pulmón a la que fue sometido el pasado 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma. Los médicos han confirmado que su evolución permite el regreso a su residencia en el Vaticano esta misma tarde.

"Según los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación del estado clínico del paciente, se ha determinado que el Santo Padre está en condiciones de recibir el alta", ha comunicado la Santa Sede.

La decisión ha sido anunciada por Luigi Carbone, director de Salud e Higiene del Vaticano, y Stefano Margaritora, responsable del equipo de cirugía torácica que intervino al pontífice.

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Durante la operación, realizada el 13 de octubre, los especialistas extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho para tratar un adenocarcinoma pulmonar.

El Papa volverá a rezar el Ángelus este domingo

El Vaticano ha confirmado que León XIV abandonará el hospital a primera hora de la tarde y regresará a sus aposentos papales, desde cuya ventana rezará el Ángelus este domingo.

El pontífice ya había retomado parte de su actividad religiosa durante su hospitalización. Este viernes al mediodía celebró una misa en una sala habilitada en la décima planta del Hospital Gemelli.

En la celebración participaron profesionales sanitarios del centro y miembros de la Gendarmería vaticana. Las imágenes difundidas por la Santa Sede mostraban al Papa vestido con una casulla verde durante la consagración.