Dos pequeñas villas costeras se llevan el mayor premio de La Primitiva en toda España

La suerte ha sonreído con fuerza a dos pequeñas localidades del litoral de Galicia. El último sorteo de La Primitiva, celebrado este jueves 9 de julio, dejó algunos de los premios más destacados del país en la comunidad. Entre los boletos premiados con el premio más alto de la lista del jueves validados en toda España, dos fueron sellados en Galicia, con un premio de 44.331,01 euros para cada acertante.

Los afortunados boletos fueron registrados en Cee, en la Costa da Morte, y en Burela, en la Mariña lucense. La Administración de Loterías número 1 de Cee y el Despacho Receptor número 49.135 de Burela repartieron así dos de los mayores premios del sorteo, compartiendo protagonismo con otros puntos de venta de Terrassa (Barcelona), Rute (Córdoba) y Pulianas (Granada).

La Segunda Categoría premia a quienes aciertan cinco números y el complementario. En esta ocasión, solo cinco apuestas alcanzaron este nivel de aciertos, lo que elevó notablemente la cuantía del premio. La combinación ganadora estuvo formada por los números 35, 38, 30, 43, 22 y 28, con el 3 como complementario y el 8 como reintegro. El sorteo registró una recaudación superior a los 11,2 millones de euros.

Además, no hubo acertantes de Primera Categoría ni de Categoría Especial, por lo que el bote continúa creciendo y alcanzará los 33 millones de euros en el próximo sorteo.