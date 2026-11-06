Un periodista gallego sustituirá a El Gran Wyoming al frente de El Intermedio

El periodista vigués Fernando González, conocido popularmente como Gonzo, será el encargado de sustituir a El Gran Wyoming como presentador de El Intermedio a partir del próximo mes de enero. El comunicador gallego asumirá así la conducción de uno de los formatos más emblemáticos de La Sexta, después de que Wyoming haya decidido poner fin a su etapa en el programa con motivo de su jubilación a los 71 años.

Gonzo regresa de esta manera a un espacio que conoce de primera mano. El periodista formó parte del equipo de El Intermedio durante nueve años, entre 2010 y 2019, periodo en el que trabajó como reportero realizando entrevistas y reportajes sobre la actualidad política y social. Ahora cambiará el trabajo sobre el terreno por el plató, desde donde se pondrá al frente del programa de información y humor satírico.

De Salvados a El Intermedio

Este movimiento también supondrá la salida de Gonzo de Salvados, formato que presenta desde hace ocho años. Según ha publicado El País, todavía no se ha anunciado quién será la persona encargada de tomar el relevo del periodista gallego en este espacio.

Nacido en Vigo y con 50 años, Fernando González inició su trayectoria televisiva en diferentes programas de actualidad y reportajes antes de consolidarse como uno de los rostros periodísticos más reconocibles de La Sexta.

Su regreso a El Intermedio supone un nuevo capítulo en su carrera profesional y un cambio de etapa para el programa, que afrontará el próximo año una nueva temporada con Gonzo al frente tras la marcha de uno de sus presentadores más emblemáticos.