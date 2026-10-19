PLD Space inicia los ensayos de Miura 5 con tres vehículos

La empresa de transporte espacial PLD Space, con sede en Elche (Alicante), inició una nueva etapa previa al primer vuelo de demostración de su lanzador orbital Miura 5 con las campañas de ensayos a nivel sistema, la fase final de validación de subsistemas. Lo hace, según apuntan, con tres vehículos fabricados y nuevas capacidades industriales. La compañía ya fabricó las tres primeras unidades de Miura 5, al tiempo que refuerza sus infraestructuras de fabricación, ensayo y lanzamiento. “Este modelo de integración vertical conecta la fabricación del vehículo, las campañas de ensayo y las operaciones de lanzamiento”, indicó la entidad en un comunicado.

Al mantener estas capacidades bajo una misma estructura, PLD Space puede trasladar directamente los resultados de la calificación al “hardware” de vuelo, desarrollar actividades en paralelo y mantener el control y el ritmo de ejecución, “reforzando la fiabilidad, la velocidad de ejecución y la capacidad para operar de forma recurrente”, ha aseverado. Los tres vehículos comprenden dos unidades de calificación y el primer vehículo de vuelo. Las primeras están destinadas a diferentes campañas de ensayo a nivel de sistema, mientras que el vehículo de vuelo continúa su proceso de integración.

La fabricación en paralelo permite aplicar directamente los resultados y aprendizajes obtenidos durante la calificación al “hardware” de vuelo, “reduciendo la variabilidad y consolidando procesos de fabricación e integración cada vez más repetibles”, agregó la empresa. Según subrayaron, este modelo permite, además, “desacoplar progresivamente el ritmo de fabricación de las campañas de lanzamiento, de modo que la producción pueda continuar mientras otros vehículos se encuentran en ensayo, transporte o preparación para el vuelo”.

Ensayos a nivel sistema

La empresa también precisó que “uno de los principales avances del programa es la integración completa de la segunda etapa de Miura 5, que reúne en una misma configuración estructuras, aviónica, sistema de alimentación, control y propulsión”. Con esta etapa, PLD Space inicia los ensayos a nivel sistema para comprobar su “comportamiento completo” en condiciones representativas de operación. Instalada en posición vertical en las instalaciones de ensayo de Teruel, la segunda etapa entra ahora en una campaña de calificación que incluye un ensayo de carga de propelentes (Wet Dress Rehearsal) y un encendido estático.

Estas pruebas permitirán “verificar las interacciones entre los subsistemas y reducir incertidumbre antes del primer vuelo de prueba, previsto para el primer semestre de 2027”, señalaron desde la empresa. En paralelo, PLD Space completó en Teruel los ensayos de separación de etapas, verificando las interfaces, los comandos y la secuencia temporal que intervienen en la separación controlada de la primera y segunda etapa durante el vuelo.

La compañía fabricó también los primeros elementos de vuelo de Miura 5, entre ellos los tanques de oxígeno líquido de ambas etapas y la mayoría de las placas electrónicas del primer vehículo, junto con sus unidades de repuesto. La aviónica se ensaya ahora en configuraciones más integradas para verificar su interacción y avanzar en la validación conjunta de “hardware” y “software”.