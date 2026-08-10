El prefijo 400 será obligatorio para todas las llamadas comerciales desde el 17 de octubre

Las llamadas comerciales tendrán desde el próximo 17 de octubre una numeración específica de nueve dígitos que comenzará por el prefijo 400, una medida impulsada por el Gobierno para facilitar que los ciudadanos puedan identificar este tipo de comunicaciones y combatir el spam telefónico y las estafas.

La nueva numeración será obligatoria para todas las llamadas con fines comerciales. Los operadores estarán obligados a bloquear aquellas que no utilicen el rango asignado, de modo que una llamada comercial realizada desde un número convencional dejará de estar permitida.

Además, los números que comiencen por 400 serán unidireccionales. Esto significa que los usuarios podrán recibir llamadas, pero no podrán devolverlas, con el objetivo de evitar posibles fraudes asociados a llamadas desde números desconocidos.

La medida forma parte del plan del Gobierno contra las estafas telefónicas y por SMS. Según ha anunciado este lunes el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, los operadores han bloqueado ya más de 300 millones de llamadas y 26,6 millones de SMS desde la puesta en marcha de este plan.

El despliegue de las nuevas medidas comenzará antes. El 15 de septiembre entrará en funcionamiento una base de datos de la CNMC que permitirá bloquear los SMS que suplanten la identidad de empresas, bancos u organismos públicos y que no estén asociados a un remitente legítimo previamente registrado.

Con el nuevo prefijo 400, el Ejecutivo pretende que los usuarios puedan reconocer de forma inmediata cuándo están recibiendo una llamada comercial, al tiempo que se dificulta el uso de la telefonía para cometer estafas o suplantaciones.

Los usuarios que reciban llamadas comerciales desde una numeración no autorizada podrán denunciar estos casos ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o la CNMC.