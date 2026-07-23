Las ventajas que todavía tiene el teléfono fijo en 2026: por qué miles de hogares se resisten a desconectarlo

El teléfono fijo pierde usuarios año tras año en España. La expansión de los teléfonos móviles, las llamadas a través de internet y las tarifas ilimitadas han provocado que cada vez más hogares prescindan de una línea que durante décadas fue imprescindible. Sin embargo, pese a esta tendencia, miles de familias siguen manteniendo el fijo y utilizándolo con frecuencia.

Lejos de convertirse en una reliquia del pasado, el teléfono fijo conserva algunas ventajas que explican por qué continúa presente en numerosos hogares, especialmente entre las personas mayores y en determinadas zonas rurales.

Una herramienta sencilla para las personas mayores

Uno de los principales motivos por los que el teléfono fijo sigue teniendo presencia es su facilidad de uso. Frente a la complejidad de muchos teléfonos inteligentes, el fijo ofrece una experiencia simple y directa: descolgar, marcar y hablar.

Las teclas grandes, la ausencia de aplicaciones o configuraciones y la familiaridad con un dispositivo que llevan décadas utilizando hacen que muchas personas mayores se sientan más cómodas con este sistema. Además, conservar el mismo número durante años facilita el contacto con familiares, amigos y servicios habituales.

Más estabilidad en determinadas zonas

Aunque la cobertura móvil ha mejorado notablemente en los últimos años, todavía existen áreas rurales donde las comunicaciones móviles pueden presentar problemas de señal o cortes puntuales.

En estos casos, disponer de una línea fija asociada a una conexión de fibra o a otras infraestructuras de telecomunicaciones aporta una mayor sensación de fiabilidad. En provincias con una importante dispersión geográfica, como Ourense, esta circunstancia sigue siendo especialmente valorada por muchos usuarios.

Un respaldo cuando falla el móvil

La dependencia del teléfono móvil es cada vez mayor, pero también lo son las situaciones en las que puede resultar inaccesible. Una batería agotada, una avería del terminal o una incidencia en la red pueden dejar incomunicado a un usuario durante horas.

Por este motivo, algunos hogares consideran el teléfono fijo una vía alternativa de comunicación que puede resultar útil en momentos puntuales y que aporta una mayor tranquilidad.

Antes funcionaba durante los apagones, ahora ya no siempre

Durante décadas, una de las grandes ventajas del teléfono fijo era que seguía operativo incluso cuando se iba la luz. Las antiguas líneas de cobre recibían alimentación directamente desde la central telefónica, por lo que los teléfonos analógicos podían continuar funcionando aunque el hogar estuviera sin suministro eléctrico.

Sin embargo, la situación ha cambiado con el progresivo apagado de la red de cobre y la expansión de la fibra óptica. Actualmente, la mayoría de líneas fijas funcionan mediante tecnología de voz sobre IP (VoIP), lo que significa que dependen del router doméstico y, por tanto, de la electricidad.

Esto implica que, en caso de apagón, el teléfono fijo dejará de funcionar si el router se queda sin corriente, salvo que el usuario disponga de una batería o un sistema de alimentación de respaldo. Aunque ya no conserva la ventaja que tuvo durante décadas, muchas personas siguen asociando el teléfono fijo a una mayor sensación de seguridad y fiabilidad.

Clave para servicios de teleasistencia

El envejecimiento de la población ha hecho crecer la demanda de servicios de teleasistencia destinados a personas mayores o dependientes. Aunque muchos de estos sistemas ya funcionan mediante redes móviles, otros continúan vinculados a una línea telefónica fija.

Para numerosas familias, mantener el fijo supone garantizar el correcto funcionamiento de estos dispositivos, que pueden ser fundamentales en situaciones de emergencia o necesidad de ayuda inmediata.

Incluido en la mayoría de tarifas de fibra

Otro factor que explica la resistencia del teléfono fijo es puramente económico. Actualmente, la mayoría de operadoras incluyen una línea fija dentro de sus paquetes de fibra e internet.

En muchos casos, renunciar al servicio apenas supone un ahorro en la factura mensual, por lo que numerosos clientes optan por conservarlo aunque lo utilicen solo de forma ocasional.

Un número estable para trámites y gestiones

El teléfono fijo también sigue siendo utilizado como número de referencia para bancos, compañías aseguradoras, administraciones públicas o centros sanitarios.

Al tratarse de un número que suele mantenerse durante largos periodos de tiempo, muchos usuarios lo consideran una forma de contacto más estable que el móvil, especialmente en hogares familiares donde varias personas comparten la misma vivienda.

Menos interrupciones y mayor tranquilidad

Mientras que los teléfonos móviles concentran llamadas, mensajes, correos electrónicos, redes sociales y notificaciones constantes, el fijo mantiene una única función: comunicar.

Esta simplicidad es precisamente una de las razones por las que algunas personas siguen valorándolo. Permite mantener conversaciones sin distracciones y reduce la sensación de dependencia tecnológica que generan otros dispositivos.