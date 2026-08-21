La prensa francesa denuncia el uso de sus contenidos en los resúmenes de Inteligencia Artificial

La Alianza de la Prensa de Información General (Apig), una federación de casi 300 periódicos franceses, presentó una denuncia formal contra los nuevos resúmenes generados por inteligencia artificial de Google (AI Overviews), desplegados a finales de julio.

Los editores sostienen que estas síntesis, ubicadas prioritariamente en la parte superior de los resultados de búsqueda, están despojando a las empresas de prensa de un tráfico web fundamental.

Esta denuncia subraya que la IA genera sus resúmenes utilizando los contenidos de la prensa sin pagar por ellos. Esta dinámica hunde aún más los ingresos de los medios, dado que los usuarios resuelven sus dudas sin acceder nunca a las fuentes. Por tanto, la Apig exige que el regulador obligue a Google a respetar de forma estricta los compromisos de remuneración fijados en 2022. Su presidente, Marc Feuillée, remarcó que el sector no pretende frenar la innovación digital, sino lograr una distribución justa del valor económico que la IA genera al nutrirse de su trabajo periodístico.

La prensa denuncia además que la compañía estadounidense lanzó esta herramienta de manera unilateral y sin su consentimiento previo, incurriendo en una supuesta violación directa de los pactos vigentes.

Cabe destacar que el organismo “antitrust” francés ya sancionó anteriormente a Google con una multa de 250 millones de euros en 2024 por no respetar partes de dicho acuerdo comercial.

Leyes de competencia

Por su parte, Google argumenta que estos resúmenes permiten realizar preguntas más complejas, descubrir contenidos y gestionar de una forma más eficiente la información que se busca.

Sin embargo, el conflicto trasciende las fronteras francesas: la UE inició en diciembre de 2025 una investigación para determinar si la firma violó las leyes de competencia al utilizar material informativo publicado en línea para entrenar sus sistemas de IA sin la debida compensación.

Un largo historial de uso no autorizado de contenidos de prensa

Google acumula un amplio historial de litigios en países como España y Estados Unidos debido al uso no autorizado de contenidos protegidos. En España, en julio, autores y editores presentaron una demanda colectiva contra la tecnológica por infringir deliberadamente derechos de autor. Igualmente en el mes de julio, numerosos autores y editoriales en Estados Unidos presentaron una acusación múltiple contra la entidad en un tribunal de Nueva York, al argumentar que la compañía vulneró de forma masiva derechos de autor para entrenar sus modelos de IA.

Las querellas señalan que la empresa utilizó en secreto millones de obras confiadas a servicios como Google Books o Google Scholar, además de nutrir sus sistemas con textos tras muros de pago. Documentos internos revelaron que la compañía sabía que estos métodos resultaban “altamente problemáticos” y podían acarrear sanciones de millones de euros.