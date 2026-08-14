Este pueblo gallego competirá en 'El Grand Prix' por el último billete a semifinales

Blanca (equipo amarillo) se juega este lunes su pase a las semifinales del 'Grand Prix del Verano 2026'

Blanca (Murcia) participará este lunes, 17 de agosto, en una nueva entrega de 'El Grand Prix del Verano 2026', en la que se enfrentará a Muros (A Coruña) en el último duelo de la fase clasificatoria del programa.

La localidad murciana, una de las doce participantes en esta edición, contará con Lourdes Maldonado como madrina en una noche en la que ambos municipios jugarán para conseguir el último pase para las semifinales, según ha informado RTVE. Los vecinos de Muros contarán con el apoyo de Mario Vaquerizo.

La edición de 2026 ha ampliado la horquilla de habitantes de los municipios para participar en el programa, permitiendo a Blanca ser uno de los aspirantes a la competición. En la página web del Ayuntamiento de Blanca se puede consultar el listado de concursantes del equipo, compuesto por 15 hombres y 15 mujeres empadronados en el municipio.

El programa, presentado por Ramón García junto a Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la Vaquilla, se emitirá a partir de las 21.45 horas en La 1 y RTVE Play.