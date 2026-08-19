Los cinco puntos por los que Meta se enfrenta a un juicio por el impacto de Facebook e Instagram en los menores

Meta se enfrenta al mayor juicio sobre redes sociales y menores: estima hasta 1,4 billones de dólares en sanciones.

Meta, matriz de Facebook e Instagram, se enfrenta en Estados Unidos a un juicio impulsado por una coalición de 29 estados que acusa a la compañía de diseñar deliberadamente sus redes sociales para enganchar a los menores y ocultar los riesgos asociados a su uso. Estas son las principales acusaciones que tendrá que afrontar la tecnológica.

Meta calcula que las posibles sanciones podrían alcanzar los 1,4 billones de dólares (1,2 billones de euros), aunque los estados todavía no han concretado cuánto dinero reclamarán. La compañía considera esta estimación "descabellada" y "sin precedentes". La tecnológica sostiene que el cálculo acumula sanciones correspondientes a diferentes infracciones contando en varias ocasiones a los mismos usuarios.

El proceso está previsto que se prolongue aproximadamente siete semanas, mientras que el fallo de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers podría llegar en octubre. Entre los testigos previstos figuran el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y el responsable de Instagram, Adam Mosseri.

1. Diseño adictivo para enganchar a los menores

Una de las principales acusaciones sostiene que Meta diseñó de forma deliberada determinadas funciones de Facebook e Instagram para aumentar el tiempo que los usuarios jóvenes permanecen conectados.

La demanda pone el foco en herramientas como el 'scroll' infinito, las recomendaciones impulsadas por algoritmos y las notificaciones constantes, que favorecerían que los menores continúen consumiendo contenido durante largos periodos de tiempo. Los estados consideran que estas funciones no son accidentales, sino que forman parte de un modelo diseñado para maximizar la atención y el tiempo de uso de las plataformas.

2. Ocultación de los riesgos para la salud mental

Los fiscales también acusan a Meta de conocer los posibles efectos perjudiciales de sus plataformas sobre los adolescentes y, pese a ello, minimizar públicamente esos riesgos.

La acusación sostiene que investigaciones internas de la compañía habrían identificado problemas relacionados con depresión, ansiedad, trastornos de la imagen corporal e ideas suicidas entre determinados usuarios jóvenes. Pese a ello, los estados sostienen que Meta habría presentado sus aplicaciones como entornos seguros para los menores y habría ocultado información relevante a padres y usuarios.

3. Recopilación ilegal de datos de menores

Otro de los principales cargos está relacionado con la privacidad infantil. La demanda acusa a Meta de recopilar información personal de menores de 13 años sin contar con el consentimiento informado de sus padres.

De confirmarse, esta práctica supondría una vulneración de la legislación federal estadounidense destinada a proteger los datos personales de los niños en internet. La acusación considera especialmente grave este punto porque afecta a usuarios que, por su edad, cuentan con una protección legal reforzada.

4. Falta de protección frente al acoso y otros peligros

Los estados también señalan a Meta por no haber aplicado medidas suficientes para proteger a los menores frente a determinados riesgos presentes en sus plataformas. Entre ellos se encuentran el acoso, la explotación sexual infantil y el acceso a contenidos considerados potencialmente peligrosos.

La acusación sostiene que la compañía disponía de recursos tecnológicos para reforzar la protección de los usuarios jóvenes, pero que no habría adoptado todas las medidas necesarias para reducir estos riesgos.

5. Beneficios por encima del bienestar de los menores

El quinto eje de la acusación apunta directamente al modelo de negocio de Meta. Los fiscales sostienen que la compañía priorizó el tiempo de permanencia de los usuarios y los ingresos publicitarios frente al bienestar de los menores. Según esta tesis, cuanto más tiempo pasan los usuarios en Facebook e Instagram, más oportunidades tiene Meta de mostrar publicidad y obtener ingresos.

Por ello, los estados consideran que la empresa habría tenido incentivos económicos para mantener a los adolescentes conectados, incluso cuando determinadas funciones pudieran tener efectos negativos sobre su bienestar.

Meta defiende que la adicción a las redes no es un diagnóstico reconocido

La defensa de Meta se apoya, entre otros argumentos, en que la "adicción a las redes sociales" no constituye un diagnóstico psiquiátrico reconocido, una cuestión que, según la compañía, debilitaría parte de las acusaciones. El caso podría tener además consecuencias directas sobre el funcionamiento de Facebook e Instagram. Los estados reclaman cambios como restricciones de edad, límites de tiempo para menores, la eliminación del 'scroll' infinito y una reducción de las notificaciones constantes.

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El proceso guarda similitudes con otro caso al que Meta se enfrentó en Nuevo México, que terminó con una orden de pago de 567 millones de dólares (489 millones de euros). La diferencia fundamental es que ahora la compañía afronta las acusaciones de una coalición formada por 29 estados. Meta, por su parte, ha anunciado en los últimos meses nuevas medidas para reforzar la protección de los adolescentes en Instagram. La plataforma lanzó en abril nuevas protecciones de contenido para las cuentas de usuarios jóvenes.