¿Quién dijo que moda y fútbol no pueden ir de la mano?

Vestir una camiseta de fútbol ha sido todo un ritual masculino durante años. Han estado siempre presentes en los festivales de verano, en la maleta rumbo a las vacaciones, independientemente del destino. Desde equipaciones de regional hasta los grandes clásicos como el Real Madrid o el FC Barcelona, pasando por selecciones que vuelven a entrar en escena este año con el Mundial, incluso camisetas retro de leyendas que hoy en día son puro culto. Era (y sigue siendo) una pieza básica del verano.

Pero algo ha cambiado, y el giro no es menor. La camiseta de fútbol ha dejado de ser exclusiva del género masculino. Ahora también la vemos en mujeres, reinterpretada, estilizada y llevada a otro terreno completamente distinto, el de la moda.

Un claro ejemplo llegó en la temporada 2025-2026, cuando el Real Madrid con Adidas apostaron por romper esquemas con una tercera equipación en formato crop top, acercando el fútbol directamente al lenguaje de la moda urbana. También se unió a esta tendencia equipos de la Premier League como el Manchester United o en Alemania el Bayern de Múnich quienes están respaldados por la misma marca deportiva. Ahora ya no solo se trata solo de animar al equipo, sino de vestirlo.

Primera equipación de España de la temporada 2026/2027, tercera camiseta del Real Madrid en la temporada 2025/2026 y la primera equipación del Manchester United de la temporada 2026/2027 en versión crop top. | Adidas

Y si hablamos de transformación, el salto de las redes sociales y los festivales es evidente. En eventos como Lollapalooza Argentina, se vio a multitud de chicas luciendo camisetas de la selección argentina customizadas con brillos y detalles personalizados, una tendencia que explotó después de que la cantante canadiense Tate McRae apareciera con una camiseta homenajeando al país. A partir de ahí, el “brilli brilli” y la personalización hicieron el resto.

Eso sí, no hay que olvidar un detalle importante: las camisetas de fútbol no son precisamente baratas. Aun así, el fenómeno es tan potente que incluso grandes marcas han decidido intervenir. Con motivo del Mundial, Inditex lanzó en Bershka una colección de camisetas de selecciones a 17,99 euros, democratizando el acceso a esta estética futbolera. Una de las opciones más vistas fue la versión crop top, que muchos fans llevaron incluso a conciertos de Bad Bunny, mezclando sin complejos música, moda y fútbol.

Pero la tendencia va más allá de la camiseta. Los colores de los países también se han convertido en un lenguaje propio dentro de la moda. Este verano, uno de los grandes protagonistas será el bikini en colores de selecciones, especialmente el clásico amarillo con detalles verdes de Brasil: un icono global que nació en las playas de Copacabana, vendido por vendedores ambulantes y que hoy incluso ha llegado a las colecciones de marcas como Bershka y lucido por supermodelos como Alessandra Ambrosio.

Al final, lo que está claro es que las camisetas y la pasión por los colores de un equipo o un país ya no se limitan al estadio. Han pasado a ser un icono cultural y de moda: en crop tops, customizadas con brilli brilli o convertidas en trajes de baño. Porque ni la moda ni el fútbol entienden de género ni de etiquetas.