El ransomware y la IA aumentaron los ataques digitales en diciembre

El cierre de 2025 confirma que la presión cibernética sobre las organizaciones no da tregua. Los últimos datos de Check Point Research muestran un aumento sostenido de los ciberataques a nivel global, impulsado principalmente por el crecimiento del ransomware y por los nuevos riesgos derivados del uso empresarial de la Inteligencia Artificial Generativa.

Según datos del informe global de ciberamenazas correspondiente a diciembre de 2025, las organizaciones de todo el mundo sufrieron una media de 2.027 ciberataques semanales. Esta cifra supone un incremento del 1% respecto a noviembre y del 9% en comparación con el mismo mes del año anterior.

En España, las organizaciones registraron una media de 1.883 ciberataques semanales en diciembre, lo que supone un aumento del 5% respecto al mismo periodo de 2024. Los sectores más afectados fueron el Gobierno, los Bienes y Servicios de Consumo, las Telecomunicaciones, los Servicios Financieros, los Servicios Empresariales, la Industria Manufacturera y el sector de Energía y Utilities.

El informe señala que el panorama actual en el entorno digital está marcado por la expansión del “ransomware” (secuestro de datos), la concentración regional de los ataques y el aumento de la exposición de datos como consecuencia del uso no controlado de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa en entornos corporativos. Lejos de tratarse de incidentes aislados, las amenazas se mantienen de forma continuada y afectan a un número creciente de sectores.

Por industrias, el sector educativo volvió a ser el más atacado a nivel mundial, con una media de 4.349 ciberataques semanales durante el mes de diciembre, lo que representa un aumento interanual del 12%.