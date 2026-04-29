DETECTOR DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Esto es lo que realmente significa cuando alguien dice que tu artículo "suena a IA"
DETECTOR DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
¿Alguna vez has compartido un texto del que estabas orgulloso, solo para escuchar a alguien decir: "esto se siente un poco generado por IA"?
Ese comentario duele un poco, especialmente si escribiste cada palabra tú mismo. Pero antes de tomártelo de manera personal, vale la pena entender a qué apunta realmente ese comentario. La mayoría de las veces no es una acusación. Es una señal. Y las señales son útiles.
"Suena a IA" es una forma abreviada de decir algo más específico. Significa que al texto le faltan ciertas cualidades que hacen que los lectores sientan que hay una persona real detrás de las palabras. Una vez que sabes cuáles son esas cualidades, puedes volver a incorporarlas.
Cuando alguien dice que tu escritura suena a IA, está respondiendo a una sensación más que a un hecho. No siempre pueden explicarlo con precisión, pero la reacción es genuina. Algo en el texto no termina de conectar. La buena noticia es que esta sensación suele provenir de un puñado de patrones muy identificables. Una vez que los ves, no puedes dejar de verlos.
Esto es lo que suele despertar esa "sensación de IA" en los lectores:
Ninguna de estas cosas está mal de forma aislada. Juntas, crean una textura que se siente gestionada en lugar de genuina.
Los seres humanos somos extraordinariamente buenos captando señales sociales, incluso en la escritura. Cuando leemos, no solo procesamos información. Buscamos señales de que hay otra persona detrás de las palabras. Evidencia de pensamiento, sentimiento y experiencia vivida.
Cuando esas señales son débiles o están ausentes, el cerebro lo nota. Registra algo parecido a: "esto es técnicamente correcto, pero no siento que haya nadie ahí." Esa es la sensación que la gente describe cuando dice que algo suena a IA.
Usar un detector de IA en tu propia escritura de vez en cuando puede ayudarte a ver tu trabajo desde un ángulo diferente. Estas herramientas señalan los mismos patrones que los lectores humanos notan de manera instintiva, lo que las convierte en un espejo útil para tu propio estilo.
La solución no es complicada. Se trata de devolver lo que hace que la escritura se sienta viva.
Ajustes simples que marcan una diferencia real
"Suena a IA" no es un veredicto sobre tu capacidad. Es una retroalimentación sobre la conexión.
Lo que los lectores realmente están pidiendo eres tú. Tu razonamiento, tu perspectiva, tu voz. En el momento en que vuelves a incorporar eso en el texto, la escritura deja de sonar como un patrón y empieza a sonar como una persona.
Y ese es el objetivo de escribir bien, en primer lugar.
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