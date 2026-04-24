Fujitsu y la universidad Carnegie Mellon crean un centro de investigación en IA física en Pittsburgh

La compañía japonesa Fujitsu y la universidad estadounidense Carnegie Mellon University (CMU) han anunciado la creación de un nuevo centro de investigación en el campus de Pittsburgh de la CMU, donde se impulsará el desarrollo de tecnologías clave para mejorar las capacidades de la inteligencia artificial física. El objetivo final es consolidarse como un hub global que acelere la implantación de estas tecnologías en la sociedad.

A través de un comunicado conjunto de ambas entidades, se indica que la IA física está llamada a contribuir a la resolución de algunos de los grandes retos sociales (aumento de la productividad, escasez de mano de obra o la seguridad) al permitir que los sistemas de IA operen en entornos reales e interactúen con las personas y su entorno. Esto facilitará la automatización y optimización de operaciones en sectores como la industria, la logística, la construcción, las infraestructuras o la sanidad.

El nuevo centro impulsado por Fujitsu y CMU abordará estos desafíos mediante un enfoque de investigación integrado que une distintas disciplinas y conecta el ámbito académico con la industria. Contará con la participación de profesorado de CMU de distintas áreas —robótica, machine learning, tecnologías del lenguaje, interacción persona-ordenador, ingeniería eléctrica e informática, ingeniería civil y medioambiental, y filosofía— en línea con el carácter transversal de la IA física.

Fujitsu y CMU avanzarán en la investigación mediante un enfoque interdisciplinar que integra sus capacidades, centrándose en ámbitos como la generación y aprendizaje de acciones, la percepción espacial y comprensión del entorno, la colaboración persona-robot y la integración entre entornos simulados y reales.

El centro aprovechará además el nuevo Robotics Innovation Center de CMU, inaugurado en febrero de este año. Esta instalación de 14.000 metros cuadrados, ubicada en Hazelwood Green (Pittsburgh), conecta la investigación básica con su aplicación comercial, ofreciendo espacios y recursos especializados para probar la IA física en entornos reales.

Como iniciativa concreta, la compañía japonesa está desarrollando Fujitsu Kozuchi Physical OS, una plataforma que integra robots, sensores, sistemas y espacios físicos. Esta solución permite la operación coordinada de múltiples robots y sistemas a partir de instrucciones operativas. Se combinan dos capacidades clave, por un lado, la inteligencia “cerebral”, que mejora la adaptación de los robots a las tareas mediante experiencia previa e imitación humana, y, por otra parte, la inteligencia espacial, que aporta información sobre los entornos reales en los que operan.

Acelerar la implantación de la IA

El vicepresidente corporativo de Fujitsu, Vivek Mahajan, aseguró que este centro permitirá acelerar la implantación de una IA física confiable en la sociedad, además de avanzar hacia una sociedad sostenible "en la que humanos y robots convivan y colaboran.”

Por parte de CMU, Martial Hebert, decano y profesor de Robótica en la School of Computer Science, destacó que este proyecto permitirá desarrollar sistemas de IA y robótica capaces de resolver problemas reales, además de fortalecer la relación de la universidad con la industria para llevar estas innovaciones a la práctica.