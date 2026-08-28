Las redes encuentran al inesperado gemelo de Feijóo: "Tú a Londres y yo a Ferrol"

Un vídeo de Cash Stevens, un artista estadounidense que comparte habitualmente contenido musical en TikTok, ha llamado la atención de numerosos usuarios españoles por su sorprendente parecido físico con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

La comparación comenzó en los comentarios del vídeo, donde los usuarios españoles no tardaron en encontrar similitudes entre el músico y el presidente del PP. Algunos destacaron sus rasgos físicos, mientras que otros optaron directamente por tomarse el parecido con humor. La repercusión fue creciendo hasta que la comparación llamó la atención del propio Stevens, que decidió recoger el guante y dedicar un vídeo a Feijóo.

La publicación no tardó en llenarse de nuevas reacciones. “Tú a Londres y yo a Ferrol” fue una de las frases que más llamó la atención, en referencia al supuesto parecido entre ambos. Otros usuarios fueron un paso más allá con comentarios como "¿Vi esto gratis?", “Ya no sé quién es realmente Feijóo” o “El #feijoo me ha matado”. También hubo un comentario desde la ciudad, marcando dentro de su mensaje que lo mandaba desde Ourense, quiso remarcar el “are we identical twins” (somos gemelos idénticos) que utliza el artista en su vídeo.

El tono de las respuestas refleja la mezcla de sorpresa y humor con la que los usuarios han recibido la inesperada coincidencia. En cuestión de poco tiempo, lo que parecía una observación más entre los comentarios de un vídeo musical terminó convirtiéndose en el tema central de la publicación y dando lugar a una segunda pieza de contenido protagonizada, indirectamente, por el político gallego.

Así, un artista estadounidense que simplemente compartía contenido musical en TikTok acabó convertido en protagonista de una curiosa comparación con uno de los políticos españoles más reconocibles. Y todo ello gracias a un parecido que los usuarios descubrieron, comentaron y consiguieron trasladar hasta el propio protagonista.