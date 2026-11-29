Encontrar el regalo perfecto en Navidad no siempre es cuestión de presupuesto, sino de dar con algo que la otra persona no necesariamente se compraría, pero que le gustaría tener. En un momento en el que acumulamos tantas cosas, pensar en regalos que tengan sentido, que acompañen, que se utilicen y que incluso puedan conservarse durante años es una manera bastante interesante de replantearnos qué significa regalar. Desde un buen par de zapatos hasta una joya que guarde un recuerdo, estas son algunas ideas para acertar esta Navidad.

Invertir en un buen zapato siempre me ha parecido una de las decisiones más inteligentes a la hora de construir un armario. Es de esas piezas que, cuando están bien elegidas, terminan acompañándonos durante temporadas. HUNE, la marca propia de Krack, apuesta precisamente por esa combinación de diseño atemporal, comodidad y versatilidad. Bailarinas, mocasines, botines o zapatillas que funcionan tanto para el día a día como para ocasiones en las que buscamos algo más especial. Un regalo práctico, pero de esos que no tienen por qué ser aburridos.

En la lista también caben los bolsos, uno de esos accesorios que rara vez sobran. MERCULES propone piezas que pueden convertirse en protagonistas de un estilismo o acompañarlo sin demasiadas pretensiones. Porque hay regalos que funcionan precisamente por eso: por su capacidad de encajar en la vida de quien los recibe sin tener que cambiar nada de ella.

Si buscamos algo que trascienda lo material, las joyas siempre tienen algo especial. ANTIQÜA, su nueva firma de joyería, acaba de lanzar Casilda Bean en colaboración con Casilda se Casa: una medalla artesanal elaborada en oro de 18 quilates que permite grabar una frase escrita a mano por alguien querido, una fecha, un dibujo o cualquier detalle que tenga un significado personal. Una pieza que convierte un recuerdo en algo tangible y que, lejos de responder a una temporada, está pensada para conservarse toda la vida. De esas cosas que también merece la pena regalarse a uno mismo.

La ropa sigue siendo otro de los grandes clásicos navideños, especialmente cuando se trata de piezas que sabemos que van a formar parte del armario durante mucho tiempo. En Adolfo Domínguez, el diseño, la personalidad y una manera particular de entender la moda se traducen en prendas que permiten construir un estilo propio sin depender necesariamente de las tendencias. Regalar ropa también puede ser regalar una nueva forma de combinar, de experimentar o de redescubrir lo que ya tenemos.

Y, por último, las gafas. MO eyewear es una buena alternativa para quienes buscan un accesorio capaz de cambiar por completo un look. Un regalo con personalidad, pero también funcional, que se incorpora al día a día y que, si se elige bien, acaba convirtiéndose en uno de esos objetos que siempre llevamos encima.

Quizá este año la clave esté en regalar menos por compromiso y más por intención. Elegir algo que tenga sentido para quien lo recibe, que le acompañe y que no pierda su valor cuando termine la Navidad. Porque los mejores regalos no siempre son los más grandes, sino los que terminan formando parte de nuestra vida.